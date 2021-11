V pondělí přibylo v Česku 7591 nakažených, nejvíc od konce března

V Česku v pondělí počet nově odhalených případů kororonaviru překonal 7000, přibylo 7591 potvrzených nákaz.

Je to nejvíc od konce března a zhruba o 3300 více než před týdnem. Dál stoupá i počet hospitalizovaných s covidem, v pondělí jich ministerstvo zdravotnictví evidovalo 1813, o 185 více než v neděli. Ve vážném stavu je 256 pacientů.

Zemřelých s nákazou je od začátku epidemie 30 807, o den dříve uvádělo ministerstvo o 32 zemřelých méně. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je v nemocnicích po víkendu většinou vyšší příjem pacientů, neboť lidé o víkendu často hospitalizaci odkládají, i když mají potíže. „Počet nově hospitalizovaných lidí na JIP za včerejšek (pondělí) to bylo 67 procent neočkovaných lidí,“ řekl Dušek Radiožurnálu. Podotkl, že na jednotkách intenzivní péče končí překvapivě i mladší ročníky, tedy lidé kolem 45 let.

Většinově se podle Duška nyní koronavirus šíří mezi neočkovanou dospělou populací. Ještě v září to bylo mezi mladými neočkovanými lidmi, teď už to tak není. „Vidíme nárůsty u dospělé populace 30 až 50 let a je to většinově u neočkovaných, kde samozřejmě to může být zkresleno tím, že očkovaní se testují méně často než neočkovaní,“ uvedl. Doplnil, že nově jsou nárůsty i v kategorii u lidí starších 65 let.

Počty případů podle Duška dál porostou, mohou překonat 9000. Připomněl, že v typických týdnech je nejvyšší nárůst v úterý a znovu zopakoval, že ale důležitější číslo je počet hospitalizovaných. Předpokládá, že celkový počet hospitalizovaných může velmi rychle narůst ke 3000 a počet lidí na jednotkách intenzivní péče se může zdvojnásobit.

Přestože počty nově nakažených rychle rostou, jsou stále nižší než loni touto dobou, kdy ve všedních dnech přibývalo mezi zhruba 11 000 a 15 000 případy denně. Hospitalizovaných bylo loni na začátku listopadu kolem 7500 a ve vážném stavu bylo přes 1100 pacientů s covidem.

V přepočtu na 100 000 obyvatel připadá nyní v Česku 352 potvrzených případů nákazy covidem za posledních sedm dní, což je o 31 více než předchozí den. Od začátku epidemie nového koronaviru loni v březnu se koronavirem prokazatelně infikovalo přes 1,77 milionu lidí.