V pátek přijde nečekaná změna počasí! Meteorologové upřesnili, kde se připravit na nejhorší
8. 1. 2026 – 5:00 | Magazín | BS
Páteční změna v počasí by mohla přinést nepříjemné komplikace, dejte pozor.
Pokud máte rádi ladovskou zimní idylku a nedáte dopustit na pozorování sněhových vloček, když se krajina halí do sametu a jiskřivě bělostného ticha, budete mít z nové předpovědi radost.
Pokud potřebujete jet někam autem, pak nejspíš budete plesat o poznání méně. Experti z Českého hydrometeorologického ústavu totiž varují před zlomem, který přijde v pátek: Hrozí sněhová průtrž.
„Kromě ještě místy pokračujících velmi studených nocí může působit komplikace očekávané sněžení,“ varují meteorologové.
„Během páteční noci, rána a dopoledne (mnohde tedy v čase ranní dopravní špičky) očekáváme přibližně v západní polovině Čech 5 až 10 cm nového sněhu, na horách i více. Zejména na krajním západě může být přechodně i intenzivnější,“ vysvětlují.
„Komplikace však lze čekat i v oblastech s menším spadem sněhu, jelikož teploty vzduchu budou stále pod nulou a povrchy podchlazené, sníh tedy nebude odtávat,“ varují.
Předpokládají také brzké vydání oficiální výstrahy kvůli mrazu a sněhu.