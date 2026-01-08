Dnes je čtvrtek 8. ledna 2026., Svátek má Čestmír
8. 1. 2026 – 5:00 | Magazín | BS

V pátek přijde nečekaná změna počasí! Meteorologové upřesnili, kde se připravit na nejhorší
zdroj: Profimedia.cz
Páteční změna v počasí by mohla přinést nepříjemné komplikace, dejte pozor.

Pokud máte rádi ladovskou zimní idylku a nedáte dopustit na pozorování sněhových vloček, když se krajina halí do sametu a jiskřivě bělostného ticha, budete mít z nové předpovědi radost. 

Pokud potřebujete jet někam autem, pak nejspíš budete plesat o poznání méně. Experti z Českého hydrometeorologického ústavu totiž varují před zlomem, který přijde v pátek: Hrozí sněhová průtrž.

„Kromě ještě místy pokračujících velmi studených nocí může působit komplikace očekávané sněžení,“ varují meteorologové.

„Během páteční noci, rána a dopoledne (mnohde tedy v čase ranní dopravní špičky) očekáváme přibližně v západní polovině Čech 5 až 10 cm nového sněhu, na horách i více. Zejména na krajním západě může být přechodně i intenzivnější,“ vysvětlují.

„Komplikace však lze čekat i v oblastech s menším spadem sněhu, jelikož teploty vzduchu budou stále pod nulou a povrchy podchlazené, sníh tedy nebude odtávat,“ varují.

Předpokládají také brzké vydání oficiální výstrahy kvůli mrazu a sněhu.

 

Profilový obrázek
BS
