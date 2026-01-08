Dnes je čtvrtek 8. ledna 2026., Svátek má Čestmír
Meteorologové zveřejnili novou předpověd počasí na leden: Třetí týden přinese zásadní změny

8. 1. 2026 – 5:30 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Očekává se mrazivý leden, ale ve třetím týdnu odborníci předpovídají výrazný zlom.

Zesláblý polární vír pouští do Evropy i Ameriky přívaly arktického vzduchu, leden by proto měl být mrazivý. Zřejmě nejstudenější bude současný týden: „Tento týden už očekáváme teplotně podprůměrný, většinou s celodenními mrazy,“ uvádějí odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Pak už bude podle ČHMÚ nejspíš nejhorší za námi: Očekávají postupné oteplování, a to až do zlomového třetího týdne, kdy bude nejtepleji.

„Nejteplejším týdnem letošního ledna by měl být třetí týden předpovědi (19. až 25 ledna), který očekáváme slabě nadprůměrný,“ stojí v předpovědi.

Pak už by ale zase mělo začít mrznout.

„Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi kolem -11 °C, v dalších týdnech kolem -5 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi kolem -3 °C, v dalších třech týdnech kolem nebo slabě nad 0 °C,“ dodali odborníci.

Náhled na leden odpovídá i předpovědní službě AccuWeather: Ta také přepokládá oteplení mezi 21. a 25. lednem a následný propad opět pod nulu.

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
