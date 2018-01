V Pákistánu zatkli mladou Češku, pašovala heroin

Spojené státy nepodniknou žádnou vojenskou akci během jednání obou korejských států , které začalo v úterý. V telefonickém rozhovoru s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem to ve středu prohlásil americký prezident Donald Trump.

Rusko se ve stále větší míře vměšuje do záležitostí evropských zemí a volební procesy v Británii, Francii a Německu se údajně staly terčem hackerů, internetových trollů a extremistických politických skupin podporovaných Moskvou. Tvrdí to zpráva skupiny amerických demokratických senátorů, o níž ve středu informovala agentura AP.

Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl veřejně dávat Číně lekce z lidských práv . Během ve středu končící návštěvy v Pekingu to zdůvodnil tím, že to je "naprosto neúčinné", informovala agentura AFP. Francie s Čínou v těchto dnech uzavřela významné obchodní dohody.

Insolvenční správce zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe Mirko Möllen podal žalobu na vydání nafty , kterou mělo Česko uskladněnou ve skladu firmy v bavorském Kraillingu. Informoval o tom českou Správu státních hmotných rezerv (SSHR), potvrdil to předseda SSHR Pavel Švagr. Naftu za miliardu korun správa teprve před nedávnem přivezla souhlasem správce z Německa do ČR.

