Kuchařky bez jistoty, uklízečky na dně

27. 5. 2025 – 10:14 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Vláda opět slibuje hory doly, ale peníze na školní kuchařky, uklízečky a školníky zoufale chybí. Ministr financí Stanjura (ODS) posílá jen čtyři miliardy, zbytek musí školství vyšťourat samo – a to i za cenu škrtů u soukromých škol či ve vzdělávání budoucích učitelů. Zmatek roste, nervozita sílí.

Z rozpočtu mizí miliardy, jistota žádná

Školy už měsíce neví, na čem jsou. Nejistota ohledně financí pro nepedagogické pracovníky, jako jsou kuchařky, hospodářky nebo školníci, přetrvává. Ačkoliv vláda na jaře slíbila, že jejich platy nakonec zafinancuje stát, realita je jiná: potřebných deset miliard korun zatím v rozpočtu chybí. Ministr financí Zbyněk Stanjura oznámil, že uvolní jen 4,2 miliardy z Všeobecné pokladní správy – odkud přesně, to však tají.

Zbytek, tedy šest miliard, si musí sehnat ministr školství Mikuláš Bek. A sahá hluboko – například do balíku určeného na provázející učitele, praxe budoucích učitelů nebo dokonce financování soukromých a církevních škol. Ačkoliv ministerstvo tvrdí, že nic důležitého neohrozí, obavy ve školském sektoru narůstají.

Peníze chybí, školy škrtají

„Nevíme, co bude. Šetříme, jak můžeme, nepočítáme s odměnami a saháme do rezerv,“ popisuje situaci ředitelka základní školy ve Zdislavicích Petra Švandová. Jiní ředitelé potvrzují, že už dnes financují kuchařky či školníky z peněz, které měly jít na učitele.

Odbory bijí na poplach. Předseda František Dobšík připomíná, že vláda tvrdí, že školství je její prioritou, ale skutky tomu neodpovídají. „Stát to měl mít vyřešené už loni v listopadu. Takhle hrozí, že školy budou muset zaměstnance propouštět,“ varuje.

Nepřipravený experiment?

Ministr Bek při projednávání školského zákona tvrdil, že školství dostane nejen deset, ale jedenáct miliard. Kde je vezme, ale neřekl. Teď se ukazuje, že to celé působí jako nepřipravený experiment, který může destabilizovat celý školský systém. Bývalý ministr Robert Plaga varuje, že tím padnou i projekty jako podpora školních psychologů či modernizace výuky.

Ve středu má Sněmovna rozhodnout, že od ledna 2026 budou kuchařky, školníci a další nepedagogové financováni obcemi a kraji. Ty za to dostanou víc peněz z daní – ale co do té doby? A co chaos, který to ve školách způsobilo?

Ředitelé, obce i zástupci škol varují: stát selhal v plánování, komunikaci i odpovědnosti. A nejvíc to odnáší ti, kteří už teď makají za mizerné peníze – a v nejistotě, jestli vůbec zůstanou.