V Japonsku už je téměř 100.000 stoletých a starších lidí

14. 9. 2025 – 16:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Počet stoletých či ještě starších lidí se v Japonsku přiblížil 100.000, uvedla stanice BBC s odvoláním na údaje v pátek zveřejněné japonskou vládou.

Ženy přitom tvoří 88 procent z nich. Japonsko je jednou z nejrychleji stárnoucích společností, kde se lidé díky zdravé stravě dožívají vysokého věku a kde je zároveň nízká porodnost.

Podle údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví několik málo dní před Dnem respektu vůči seniorům, který letos připadá na 15. září, je v zemi 99.763 osob ve věku 100 a více let. Letos věku 100 let dosáhlo 52.310 lidí, přičemž tito noví století od japonského premiéra v tento den obdrží blahopřející dopis a stříbrný šálek zvaný sakazuki určený k popíjení saké.

V roce 1963, kdy úřady začaly počty sledovat, bylo v zemi 153 lidí ve věku 100 let a starších, v roce 1981 jejich počet vzrostl k tisícovce a v roce 1998 k deseti tisícům. V Japonsku žije přibližně 123 milionů obyvatel.

Nejstarší žijící Japonce je 114 let, nejstaršímu Japonci 111 let. K dlouhověkosti Japonců podle BBC přispívá nejen zdravá strava s nízkým zastoupením červeného masa a soli a vysokým zastoupením ryb a zeleniny, ale také aktivní životní styl starších lidí. Od roku 1928 je součástí japonské kultury Radio Taiso, každodenní tříminutové vysílání cviků, které Japonci cvičí jak doma, tak společně na veřejných prostranstvích.

