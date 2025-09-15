Rozchod v dobrém, nebo skrytá zášť? Exmanželka Petra Čecha: "Že se ani neomluvil, byla ta tečka!"
15. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Konec manželství byl možná dramatičtější, než by se na první pohled zdálo.
Legendární fotbalový brankář Petr Čech vyrazil dech fanouškům, když před nedávnem oznámil, že se rozvádí s manželkou Martinou. Byli spolu přitom 26 let a zvenčí se nezdálo, že by snad mělo cokoliv nefungovat.
Bližší kruhy, kamarádi a lidé obeznámení se situací už ale prožívali o poznání menší šok: Petr s Martinou spolu prý žili spíš už jenom jako kamarádi a konec romantického vztahu byl proto vlastně jen otázkou času.
„Byli spolu od školy, bylo jim asi patnáct, když se dali dohromady. Pro oba to byla obrovská životní zkušenost, ale časem se z manželství vytratila láska a zůstalo spíš kamarádství. V posledních letech už to opravdu působilo tak, že jsou víc jako brácha se ségrou než partneři. Oba to věděli a oba byli dost rozumní na to, aby si přiznali, že takhle to dál nejde,“ citoval magazín Expres blízký zdroj, který si nepřál být jmenován.
Čech pak ujišťoval, že všechno proběhlo hladce, v klidu a přátelsky. Jenže... doopravdy?
Martina totiž z ničeho nic zveřejnila tajemný a pěkně ostrý vzkaz na Instagramu, jak si všiml Blesk: „Jestli hledáš, jak to v sobě uzavřít, tak poslouchej: To, že tě nerespektoval, byla ta tečka! To, že se ani neomluvil, byla ta tečka!“
Co přesně tím mínila a na koho mířila, nevíme, takže by nezbývalo než jen spekulovat. Tak či tak ale příspěvek opravdu nevypadá jako poklidný dozvuk přátelského rozchodu a Martina nepůsobí úplně dojmem, že by snad měla být plná vnitřního zenového klidu.
Obzvlášť přihlédneme-li ke skutečnosti, že vylévat si podobným způsobem srdce na sítích opravdu nemá ve zvyku. Běžně na profilu zveřejňuje standardní obsah jako fotky mazlíčků, rodiny či propagaci svého fitness centra. Divoké vztahové výkřiky vážně ne.