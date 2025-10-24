V dopise stálo: "Rád bych vás seznámil s tajnými místnostmi domu, který jste koupili"
24. 10. 2025 – 17:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Když si mladý pár z Kanady koupil 130 let starý viktoriánský dům, čekali spíš opravy než záhady. Jenže pak přišel dopis od posledního člena rodiny, která v domě kdysi žila – a s ním i mapa vedoucí k tajným místnostem, skrytým úkrytům a zapomenutým lahvím alkoholu starým půl století.
Courtney a Matt, mladý pár z Ontaria v Kanadě, se rozhodli splnit si sen – koupit historický dům s duší, kde bude cítit dech minulosti. Po měsících hledání objevili ideální místo: rozlehlé viktoriánské sídlo z konce 19. století, s dřevěnými obklady, vitrážemi a krbem, který vypadal, jako by v něm před chvílí dohořelo uhlí. Netušili však, že jejich nový domov skrývá něco mnohem víc než jen starosvětské kouzlo.
Jen několik týdnů po nastěhování našli ve schránce obálku s neznámým odesílatelem. Na dopise stálo jediné slovo – „kupujícímu“. Uvnitř byl pečlivě psaný list, jehož autorem byl člověk, který se představil jako poslední žijící člen rodiny Madisonových, původních vlastníků domu. Tvrdil, že v domě vyrůstal, a chtěl novým obyvatelům předat něco jako kroniku tajemství, která se s domem pojí.
„Rád bych vás seznámil s tajnými místnostmi a drobnými zvláštnostmi, o nichž jste možná při koupi domu neslyšeli,“ stálo v dopise. Dále následoval popis tří skrytých prostorů a přesné pokyny, kde je hledat.
První tajemství: zapomenutý bar za krbem
Courtney a Matt si zprvu mysleli, že jde o žert nebo o pozůstatek staré městské legendy. Přesto se rozhodli dopisu věřit a pustili se do pátrání. První místo mělo být „nad krbem v předním salonku“. Když se pozorněji podívali, všimli si drobné spáry v obložení. Po chvíli se jim podařilo panel odsunout – a otevřel se jim pohled na malý prostor, do něhož desítky let neproniklo světlo.
Uvnitř objevili tajnou skříňku na alkohol. Všechny lahve byly pečlivě srovnané, jako by je někdo naposledy uložil s úctou a vědomím, že jednou budou znovu nalezeny. Když Courtney vzala do ruky zaprášenou láhev francouzského růžového vína, uviděla na etiketě rok 1970. Vedle ní stála lahev cabernetu sauvignonu z roku 1989, a v zadní části úkrytu se leskly tmavé lahve bourbonu, sherry a dokonce i piva, které zřejmě pocházelo z přelomu 60. a 70. let.
Nešlo o žádné běžné nálezy – víno bylo už dávno za hranicí pitelnosti, ale historická hodnota byla neocenitelná. „Bylo to jako otevřít časovou schránku,“ popsala Courtney ve videu, které sdílela na TikToku. Krátký klip, zachycující jejich nadšení a překvapení, brzy nasbíral přes 1,5 milionu zhlédnutí. Sledující v komentářích psali, že se dům proměnil v opravdový poklad a že by sami rádi našli podobné tajemství ve svém domově.
Druhé a třetí tajemství: děsivá koupelna a zapečetěný sklep
Další stopa z dopisu vedla do koupelny, kterou Courtney popsala jako „nejděsivější místnost“ v domě – staré dlaždice, oprýskané zrcadlo a šero působily stísněně, skoro až zlověstně. Dopis naznačoval, že další tajná místnost se nachází „naproti dveřím, ve zdi“. Když pár začal opatrně odstraňovat panely, odhalili úzký prostor vyplněný trubkami a starým vybavením. „Myslím, že tu kdysi býval půdní přístup,“ řekla Courtney do kamery. „Teď je to spíš takový strašidelný kout než místnost.“
Jenže tím pátrání nekončilo. Courtney si všimla drobných dvířek přesně tam, kde se o nich v dopise psalo. Za nimi se otevřel další velký prostor – zřejmě bývalá komora, kterou čas pohřbil pod prachem a pavučinami. „Zatím nevíme, co s tím místem uděláme, ale je to neuvěřitelně zajímavé,“ řekla Courtney.
Třetí tajemství čekalo ve sklepě. Dopis popisoval, že na konci schodů se nachází zpevněná zeď, kterou bývalý majitel zakryl dřevěnými deskami. Když Matt několik z nich odstranil, odhalil mezeru. Courtney do ní vsunula mobil a natočila prostor za zdí – obrovskou prázdnou místnost, zakrytou po celá desetiletí. Byla to snad bývalá skladovací komora nebo část základů domu, kterou někdo záměrně uzavřel?
„Myslím, že přesně tohle měla na mysli autorka dopisu,“ řekla Courtney v dalším videu. „Je tam mnohem víc místa, než jsme čekali. Je to zvláštní a trochu děsivé, ale nádherně zachovalé.“
Ačkoli žádná z místností neukrývala zlato ani rodinné poklady, jejich objevení vyvolalo obrovský ohlas. Lidé v komentářích sdíleli podobné příběhy – o skrytých sklepech, tajných chodbách či místnostech na uhlí v domech postavených koncem 19. století. Courtney a Matt se mezitím stali virálními hvězdami a nadšenými průzkumníky vlastního domu. Každý den objevují další stopy po dávných obyvatelích – od starožitného nábytku až po hrací skříňku, která při natažení přehraje svatební pochod s mrazivým kovovým zvukem.
Jejich příběh ukazuje, že i obyčejný starý dům může být branou do minulosti. A že někdy stačí jediný dopis, aby se za obyčejnými zdmi otevřely dveře do světa, který tam po generace tiše čekal.