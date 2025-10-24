Pražští strážníci se ode dneška do Dušiček zaměří na hřbitovy a jejich okolí
24. 10. 2025 | Jasmína Krásná
Pražští strážníci se ode dneška do neděle 2.listopadu zaměří na bezpečnost na hřbitovech a v jejich okolí.
Zapojí hlídky pěší, motorizované, na koních i psovody. Novináře o tom informovala mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Připomněla, aby lidé při návštěvách hřbitovů nenechávali své věci bez dozoru. Seniorům strážníci doporučují mít při návštěvě hřbitova doprovod. Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy (HPS) v období Dušiček prodlouží otevírací dobu pohřebišť o hodinu.
"V tomto čase, kdy se na hřbitovy vydávají k uctění památky svých blízkých stovky návštěvníků, budou strážníci opět působit hlavně preventivně, aby předešli případným nežádoucím situacím, jako jsou krádeže, vandalismus a jiné nebezpečné jevy," uvedla Seifertová. Doplnila, že se zaměří také na parkování v okolí hřbitovů.
I přes posílené hlídky strážníci lidem doporučují, aby své věci nenechávali bez dozoru, například položené na hrobech, lavičkách ani zamčené v autě. Na hřbitovy, zvláště do odlehlejších částí, by neměli chodit sami. Seniorům doporučují doprovod vždy. "Buďte pozorní ke svému okolí. Pokud něco není v pořádku, neváhejte volat tísňovou linku 156 nebo 158," sdělila Seifertová.
HPS od 31. října do 2. listopadu o hodinu prodlouží otevírací dobu na všech svých hřbitovech. Zamykat se bude místo v 18:00 až v 19:00. Upozorňují také, že kvůli opravě tramvajové trati v ulici Jana Želivského není možné vjet autem na Olšanské hřbitovy I., tedy do části mezi ulicemi Jana Želivského a Jičínskou. Průchod pro pěší je zachován. Vjezd na Olšanské hřbitovy II. omezen není. Vjezd na hřbitovy ve správě HPS mají celoročně zdarma držitelé průkazu ZTP. Ostatní si musejí předem vyřídit povolení, která jsou zpoplatněna.
V Praze je zhruba 70 pohřebišť. Mají různé správce od městské organizace Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy přes městské části po církev. HPS se v metropoli stará o 33 hřbitovů včetně největších Olšanských hřbitovů, Motolského hřbitova nebo Slavína na Vyšehradě. Mimo její kompetence jsou převážně menší hřbitovy na okraji metropole. Ty mají každý svého správce a tudíž rozdílnou provozní dobu.