V divadle skončila po 43 letech. Dagmar Havlová: "Dost, chci žít!"
9. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Havlová se příští rok vrátí na obrazovky, potřebovala ale chvíli odpočinku.
Oblíbená herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová si nedávno mezi řečí postěžovala, že v poslední době moc nespí, protože zkrátka neustále pracuje a natáčí v ďábelském tempu.
Jinak by to ani nešlo, příští rok bude totiž k vidění hned ve dvou filmech: Jednak ve snímku Bardotky, kde spolupracovala s Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
„Bude tam i taková melancholicky smutná scéna, hádka dvou žen, v té smutné části figuruji já. Spolupracovala jsem i na scénáři, zvlášť na své roli,“ prozradila Havlová.
A jednak v tragikomedii Bohdana Slámy, o níž ale zatím nemůže prozrazovat žádné podrobnosti.
„Už jsem ani nevěřila, že film dokončíme. Je to pro mě velmi zajímavá role a ten film bude krásný. Byla to krásná a těžká práce,“ pochválila herečka.
Do práce se přitom vrátila po delší přestávce: Před třemi lety odešla z Divadla na Vinohradech, kde působila úctyhodných 43 let.
„Měla jsem možná i syndrom vyhoření. Odešla jsem z divadla v největší slávě. Hrála jsem Kláru Zachanassianovou v Návštěvě staré dámy a ta inscenace měla obrovský úspěch. Bylo vyprodáno na měsíce dopředu. A já si v tu chvíli řekla: Dost, chci žít,“ svěřila se Havlová pro eXtra.cz.
Havlová pak chvíli nepřijímala ani žádné nabídky na filmové role. Jednak potřebovala odpočinek a jednak ani nebylo moc z čeho vybírat: „Mně chodily pravidelně scénáře, které se nedaly vůbec číst, natož natočit. Neměla jsem ani chuť je přepsat,“ vzpomíná.