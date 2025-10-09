Další válka v rodině! Synové písničkáře Nedvěda se nemohou vystát: "Nikdy mě nerespektoval!"
9. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Podaří se překonat krizi, nebo jsou vztahy narušeny už natrvalo?
Skoro jakoby kráčeli ve stopách otce, jen s ještě větší intenzitou. Slavní folkoví bratři Jan Nedvěd a před čtyřmi lety zesnulý František Nedvěd se totiž také uměli velmi zle nepohodnout a trvalo občas celá léta, než se jim podařilo konflikty zase uhladit.
A vypadá to, že Františkovi synové Vojtěch a František mladší zdědili neústupnost, odhodlání a tvrdou hlavu po tatínkovi.
Není přitom žádné tajemství, že mezi nimi nepanuje úplně vřelá láska: Bratři vystupují jeden bez druhého, prakticky o sobě nemluví a Vojtěch dokonce ani loni v létě nepřišel Františkovi na svatbu.
„Táta především stmeloval rodinu. A to se s jeho odchodem v podstatě úplně vypařilo. Scházeli jsme se u rodičů pravidelně na kafi, pořád jsme měli rodinná setkání. Ale jak převzal dům rodičů bratr Vojta, od té doby jsem tam ani jednou nebyl a už tam ani nepojedu. Takže tohle stmelování mi chybí asi nejvíc. Ta odpolední kafička, posezení, potkávání se,“ vzpomínal na otce František mladší pro eXtra.cz letos v létě.
„S Vojtou se nevídáme a nemyslím si, že by se to dalo nějak spravit,“ dodal, ale nic dalšího už tehdy vysvětlovat nechtěl.
Nyní se ale rozpovídal víc: „Celou dobu jsem o tom mlčel a ani teď nechci zacházet do nějakých detailů, ale podle mě je to celé o tom, že ta bratrská láska nikdy neměla šanci se rozvinout,“ vysvětlil.
„Vojta mě nikdy nerespektoval, vždy jsem měl pocit, že mi dává najevo, jak je něco víc. Že já jsem ten blázen, co má Aspergerův syndrom, že to on hraje s tátou a já ne,“ uvedl.
„Nebo mi na koncertě do ucha pošeptal, ať si nezvykám, když mi jednou milostivě dovolil zahrát si s ním Valčíček. I po smrti táty vnímám z jeho strany různé ústrky, takže opravdu nemám potřebu to nějak lepit dohromady,“ zakončil František mladší.
Vojtěch reagovat nechtěl: „K těmto soukromým záležitostem bych se opravdu nerad veřejně jakkoli vyjadřoval. To má zůstat v rodině,“ prohlásil pro eXtra.cz.