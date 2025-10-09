S manželstvím to nevypadá dobře! Belohorcová a Hájek prodávají i svou vilu na Tenerife
9. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková
Dohady zůstávají nepotvrzeny, vila slavného páru je ale z ničeho nic na prodej.
Novinami a společenskými magazíny se nedávno jak lesní požár rozšířila zpráva o tom, že manželství podnikatele Vlasty Hájka a známé moderátorky Zuzany Belohorcové prochází těžkou krizí.
Podnikatel měl být nevěrný s milenkou, kterou zaměstnává jeho nyní už bývalá firma. Jako první o tom informoval magazín eXtra.cz.
Ani jeden zvěsti vyloženě neodkýval, přístup obou manželů k nastalé situaci se nicméně diametrálně liší. Hájek si vzal k srdci dávnou radu doktora Plzáka a zatlouká, zatlouká, zatlouká: „Jsou to kecy,“ prohlásil krátce pro Expres.
Zuzana se ale naopak chová způsobem, který by rozpad manželství spíš potvrdil: Na komentáře fanoušků na Instagramu, kteří tvrdili, jak Hájek bude ještě žadonit či jak je Zuzaně bez něj lépe, reagovala sice beze slov, ale souhlasnými emotikony.
Následoval prodej firmy, o kterém se podle Hájka jednalo už dlouho.
A nyní je na prodej i vila, v níž manželé na Tenerife bydleli. Luxusní sídlo s čtyřmi ložnicemi, třemi koupelnami, bazénem, terasou, posilovnou, obrovskou garáží, wellness zónou a podobně si momentálně můžete pořídit za nějakých 135 milionů korun.
Oficiální potvrzení manželských problémů tedy stále ještě nemáme, ale... Moc dobře to zkrátka nevypadá.