Dnes je čtvrtek 9. října 2025., Svátek má Sára a Štefan
Počasí dnes 13°C Zataženo

S manželstvím to nevypadá dobře! Belohorcová a Hájek prodávají i svou vilu na Tenerife

9. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková

S manželstvím to nevypadá dobře! Belohorcová a Hájek prodávají i svou vilu na Tenerife
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Dohady zůstávají nepotvrzeny, vila slavného páru je ale z ničeho nic na prodej.

Novinami a společenskými magazíny se nedávno jak lesní požár rozšířila zpráva o tom, že manželství podnikatele Vlasty Hájka a známé moderátorky Zuzany Belohorcové prochází těžkou krizí.

Podnikatel měl být nevěrný s milenkou, kterou zaměstnává jeho nyní už bývalá firma. Jako první o tom informoval magazín eXtra.cz.

Ani jeden zvěsti vyloženě neodkýval, přístup obou manželů k nastalé situaci se nicméně diametrálně liší. Hájek si vzal k srdci dávnou radu doktora Plzáka a zatlouká, zatlouká, zatlouká: „Jsou to kecy,“ prohlásil krátce pro Expres.

Zuzana se ale naopak chová způsobem, který by rozpad manželství spíš potvrdil: Na komentáře fanoušků na Instagramu, kteří tvrdili, jak Hájek bude ještě žadonit či jak je Zuzaně bez něj lépe, reagovala sice beze slov, ale souhlasnými emotikony.

Následoval prodej firmy, o kterém se podle Hájka jednalo už dlouho.

A nyní je na prodej i vila, v níž manželé na Tenerife bydleli. Luxusní sídlo s čtyřmi ložnicemi, třemi koupelnami, bazénem, terasou, posilovnou, obrovskou garáží, wellness zónou a podobně si momentálně můžete pořídit za nějakých 135 milionů korun.

Oficiální potvrzení manželských problémů tedy stále ještě nemáme, ale... Moc dobře to zkrátka nevypadá.

Tagy:
rozvod rozchod milenka krize nevěra manželství
Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

V divadle skončila po 43 letech. Dagmar Havlová: "Dost, chci žít!"

Následující článek

Oblíbený šéfkuchař opět na obrazovkách? Radek Kašpárek: "Chtěl bych se vrátit"

Nejnovější články