V deseti bodech, jak koronavirus změní vaše životy

Jednou sundáte roušky, přesto nebudete žít jako dřív...

Karanténní regulace se uvolňují a Česko se po koronavirovém útlumu vrací do normálu. Nebude to však ten starý normál před koronavirem.

Pandemie viru, který se rozšířil z čínského Wu-chanu, se promítne do našich zvyků – do toho, jak nakupujeme, pracujeme, jak se vzděláváme, bavíme, jak cestujeme...

Tady je výčet deseti změn, které pandemie nastartuje nebo uspíší:

Méně tlačenic

Sociální odstup patří mezi největší změny, kterými se do našich životů zapsala koronavirová doba. Základem je dvoumetrový odstup od ostatních lidí, který snižuje riziko nákazy kapénkami viru.

Časem tohle pravidlo ustoupí do pozadí. Doufejme však, že se nevrátíme do světa, kde se lidé přetlačují u regálů se zlevněným zbožím, kde vám kdejaký nějaký neomalenec funí ve frontě za krk a kde do sebe lidé narážejí ve dveřích, protože si nedokážou dát přednost.

Méně 'rukoutřesení' a líbání

Se sociálním odstupem souvisí i tradiční pozdrav – podání rukou. Tato účinná metoda výměny bakterií a virů se stala zapovězeným rituálem, obdobně jako letmý společenský polibek na tváře, Francouzi nazývaný bise.

Čím je nahradit? Dotykem nohou nebo kontaktem loktů? Nepraktické a teatrální. V Americe je oblíbenou alternativou 'fist bump', pozdrav ťuknutím pěstí. A co se prosadí v Evropě? Kdoví.

Méně hotovosti

Koronavirus přiblížil konec éry bankovek a mincí. Hygienické požadavky nás posouvají k bezhotovostní společnosti.

Omezit kontakt s fyzickými penězi je způsob, jak snížit riziko infekce. Na bankovkách a mincích může virus přežít až dva týdny. Zákazník je proto vyzýván, aby platil kartou. Anebo ještě bezpečněji mobilem či hodinkami, a nemusel se tak při zadávání PIN dotýkat platebního terminálu. Přibývá také internetových obchodů a dopravců, které požadují pouze online platby a dobírku vylučují.

Méně tlačítek a páček

Tlačítek, páček a nejrůznějších mechanických ovladačů, na kterých ulpívají viry, začne ubývat rychleji než před koronavirem. Časem může být odsunuta do pozadí také poměrně nová technologie – dotykové obrazovky. Bude to důsledek platnosti nové rovnice: Méně dotyků = více bezpečí.

Nečekejte však, že náhle skončí dotykové ovládání smartphonů. Urychlí se však vývoj i aplikace bezdotykových technologií. Stále víc zařízení, zejména těch veřejných, budete ovládat pomocí obličeje, rohovky oka, gest rukou ve vzduchu, čipů pod kůží…

Více nákupů v síti

Zavřené kamenné obchody přiměly nakupovat online i ty, kteří si dosud byli zvyklí zboží vybírat a ohmatávat v regálech. Lze předpokládat, že karanténní období změní nákupní zvyky části zákazníků. Leckdo si uvědomí, že e-shop mu vlastně vyhovuje víc, protože mu ušetří čas.

Můj byt, můj kancl

Kancelářská práce na dálku, online z domova, 'česky' home office, se pro některé našince stala v minulých týdnech samozřejmostí. Pro leckoho je takový pracovní styl výhodou. Šetří čas a peníze na dopravu do práce, odpadají starosti o vhodný oblek či kostým.

Také někteří zaměstnavatelé mohou zjistit, že práce na dálku je pro ně výhodnější, že mohou ušetřit náklady na kancelářské prostory a začnou home office preferovat.

Můj byt, moje třída

Nejen online práci, ale i oline výuku může pandemie posunout o kus dál. Online vzdělávání nabízejí už několik let některé prestižní univerzity, včetně certifikátu za úspěšně složenou zkoušku. Také zkoušku přitom můžete skládat z domova pomocí moderních technologií – ověřovacího systému, který vás identifikuje například pomocí webkamery a stylu psaní na klávesnici.

Doktor na drátě

Koronavirus nakopne telemedicínu, která už před pandemií byla na vzestupu. Lékař vám během videokonzultace, chatu či telefonu stanoví diagnózu. Tento nadstandard, pokud ho nedostávali jako benefit od zaměstnavatele, si pacienti museli platit. Některé zdravotní pojišťovny však začínají telemedicínu proplácet. A bude jich přibývat.

Kino v bačkorách

Koronavirus změní návyky některých filmových diváků. Mnozí z nich se už dříve přesunuli na HBO a podobné filmové kanály nebo k Netflixu a teď je následují další. Leckterý šetrnější a pohodlnější divák zjistí, že předplatit si filmy na Netflixu je levnější než kupovat lístky do multiplexu. A film může vidět i bez toho, aby hledal místo v podzemní garáží a prodíral se davem lidí v nákupním centru.

Zpátky do hotelů?

Zavřené hranice jsou pro cestovní ruch ranou pěstí mezi oči. Jednou se ale začne cestovat. Bude to jako dřív? Vrátí se lidé k Airbnb, anebo dají přednost hotelům?

Michael O'Regan, profesor marketingu na Univerzitě Bournemouth sází na druhou variantu. "Lidé budou po epidemii opatrnější. Budou citlivěji vnímat hygienu, a proto mnoho z nich dá přednost hotelům, které jsou pod větší kontrolou úřadů," řekl agentuře Reuters

U tohoto předpokladu ponechávám raději otazník.

Disclaimer: Tento výčet změn a trendů, které nastartuje nebo uspíší koronavirus, nepokládejte za kompletní. V našich životech se změní víc, než si dnes připouštíme.