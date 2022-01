V Česku za neděli přibylo 1919 případů covidu. Hasiči začali rozvážet do krajů antigenní testy

V neděli v Česku přibylo 1919 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba o 100 méně než před týdnem.

Klesl ale také počet testů. Laboratoře jich provedly asi 23 500, o týden dříve téměř 31 000. V nemocnicích je s covidem 2640 pacientů, z toho 536 v těžkém stavu. V obou případech je to mírný pokles proti předchozímu dni. Incidenční číslo se nepatrně snížilo. Na 100 000 obyvatel připadá v uplynulých sedmi dnech 335 nakažených, o jednoho méně než v neděli. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Za celý minulý týden odhalily laboratoře celkem 35 837 případů covidu-19. O týden dříve jich bylo více než 40 600. Pokračuje tak mezitýdenní pokles, který trvá zhruba měsíc. V pátek a sobotu ale počet nově nakažených poprvé od 1. prosince v mezitýdenním srovnání vzrostl. Pátek byl ale pracovní den, zatímco o týden dříve slavili Češi Štědrý den. Srovnání je tím zkreslené, o svátcích a volných dnech se méně testuje. Sobotní nárůst byl pak minimální, a to o pouhé dva pozitivní případy. Odborníci ale očekávají, že nakažených začne opět výrazněji přibývat kvůli šíření varianty omikron.

Současný počet pacientů s covidem-19 je nejnižší od 3. listopadu. Před týdnem leželo v nemocnicích s nákazou zhruba o 800 lidí víc. Také v tomto případě ale odborníci varují před nakažlivější variantou omikron. Podle nich by měla v Česku převládnout ve druhé polovině ledna a hrozí kvůli ní také naplnění nemocnic zhruba 7000 pacienty.

Incidenční číslo se v sobotu poprvé od 2. prosince zvýšilo, v neděli stagnovalo a k dnešku kleslo jen minimálně. Incidence se zvýšila v šesti krajích. Nejvyšší je momentálně v hlavním městě, kde na 100 000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 402 nakažených. Následují Liberecký kraj a střední Čechy. Naopak relativně nejlepší situace je v Karlovarském kraji, kde na 100 000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 194 případů nákazy.

Zvyšuje se pozitivita testovaných, a to u všech třech typů testů. V případě nejčastějších preventivních testů bylo v neděli pozitivních 4,93 procenta vzorků, o týden dříve 3,63 procenta. U diagnostických testů, kterými se prověřují lidé s příznaky onemocnění, se pozitivita zvýšila z 14,58 procenta na 15,66 procenta. U epidemiologicky indikovaných testů, které se provádějí například kvůli kontaktu s nakaženým, vzrostl podíl pozitivních z 9,35 na 12,94 procenta.

Plošné testy čekají dnes žáky a studenty základních a střeních škol. Jejich testování se oproti dosavadní praxi v prvních 14 dnech nového roku zintenzivní, bude dvakrát týdně. Navíc se budou testovat i očkovaní a ti, kteří covid v posledním půl roce prodělali.

Od začátku epidemie v Česku předloni v březnu testy potvrdily víc než 2 483 762 případů nákazy. S covidem-19 dosud zemřelo 36.255 lidí. V uplynulém týdnu eviduje ministerstvo 337 obětí, o týden dříve jich bylo více než 500. Zdravotníci v Česku dosud aplikovali téměř 15,5 milionu dávek očkování proti covidu. Ukončenou vakcinaci má přes 6,6 milionu lidí. V neděli očkování podstoupilo 14 458 lidí, většina z nich si přišla pro třetí posilující dávku. Naopak poprvé bylo očkováno 788 zájemců.

Antigenní testy do škol

Hasiči dnes ráno začali ze skladu v Kněževsi do krajů v celé ČR rozvážet přes 5,6 milionu antigenních testů na covid-19. Jsou určené žákům a zaměstnancům škol. Do regionů je během dneška doveze 18 nákladních aut a čtyři kamiony. Jde o prozatím největší jednorázovou distribuci testů pro ministerstvo školství do krajů. Podle vládního rozhodnutí se žáci, studenti a zaměstnanci škol v prvních 14 dnech nového roku budou testovat dvakrát týdně.

Do distribuce se zapojí 34 příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru. Rozvoz v regionech pak zajišťují jednotlivé kraje, je na nich, zda například využijí na pomoc dobrovolné hasiče, řekla ČTK tisková mluvčí Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru Jana Urbancová.

Vláda premiéra Petra Fialy rozhodla o testování ve školách koncem loňského roku. Důvodem je šíření nové varianty koronaviru omikron. Testy ve školách byly dosud každé pondělí, nyní to bude v pondělí a ve čtvrtek, testovat se budou všichni bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali covid-19 v posledním půlroce. Podle vládního dokumentu je na jedno kolo testování odhadována potřeba až 1,4 milionu antigenních testů.

Podle letáku pro rodiče, který k testování vydalo ministerstvo školství, se v případě pozitivního výsledku dnešního testu na covid dítě již neúčastní výuky a ostatní spolužáci ve škole zůstávají. Pokud bude některý z žáků pozitivní při čtvrtečním antigenním testování, podstoupí každý den všichni spolužáci antigenní test až do doby, kdy žák s pozitivním výsledkem antigenního testu obdrží negativní výsledek PCR testu. Žáci ve třídě pak budou muset dodržovat opatření, včetně nošení roušek či respirátorů.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala koncem prosince zakázku na pořízení 14 milionů antigenních testů na covid-19. Dodavatelské firmy se mohou mohou do tendru přihlásit do 10. ledna, testy by vítězná firma měla dodat v únoru a březnu. Testy nakupované Správou státních hmotných rezerv v předchozím období stály 16,69 Kč za kus.