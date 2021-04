V Česku jsou další mutace. Covid zpomaluje, respirátory jsou ale stále nutné, řekl Arenberger

V Česku se objevily další mutace nového koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19. Šíření nemoci ale nadále zpomaluje.

Ve čtvrtek přibylo nejméně nakažených za všední den od konce září. Navíc bylo naočkováno rekordní množství lidí za jeden den, a to skoro 73 000. Plně očkován je už téměř milion lidí. V květnu dorazí do Česka dalších 2,85 milionu dávek vakcín proti covidu-19. Díky zlepšení epidemické situace Německo od neděle přeřadí Česko na epidemickém seznamu z vysoce rizikových do rizikových zemí, což zmírní podmínky pro Čechy při cestách do Německa.

Ve čtvrtek bylo v Česku potvrzeno podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví 2216 případů covidu-19. Oproti předchozímu čtvrtku byl nárůst nižší o 413 případů. Počet pacientů s covidem-19 v těžkém stavu byl nejnižší za posledních 20 týdnů.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger dnes řekl, že v Česku jsou další mutace koronaviru. Kromě indické varianty, která byla potvrzena v posledních dnech, hygienici evidují také kombinaci nigerijské a britské a také britské a floridské. „Musíme si uvědomit, že jsme pořád pod lehkým tlakem některých mutací,“ řekl. Proto je podle něj nutné dále nosit roušky a respirátory, ačkoli se od 3. května otevřou třeba provozovny některých služeb a v sedmi krajích i muzea, galerie a část škol.

Německo za nynější zlepšující se situace v Česku s účinností od neděle 2. května přeřadí Českou republiku na epidemickém seznamu z vysoce rizikových států do mírnější kategorie pouze rizikových zemí. Dnes to oznámil Institut Roberta Kocha, který seznam spravuje. Nejviditelnějším ulehčením pro cestující z ČR bude, že negativní test nebude vyžadován již při vstupu do Německa, ale bude ho možné podstoupit až po příjezdu. Podmínka desetidenní karantény, kterou lze po pěti dnech zkrátit dalším rozborem, nadále platí.

Další dávky vakcíny

Zdravotníci ve čtvrtek v Česku podali 72 843 dávek očkování proti novému koronaviru, což bylo nejvíce za jeden den od začátku vakcinace. Od začátku očkování koncem prosince bylo podáno celkem 3,09 milionu dávek.

V květnu dorazí do České republiky 2,85 milionu dávek vakcíny proti covidu-19, řekl na tiskové konferenci Arenberger. Největší část - 2,3 milionu - bude od firem Pfizer/BioNTech. Nově by také mělo být podle ministra snazší tuto vakcínu rozvážet do menších očkovacích míst nebo ordinací lékařů, protože látku bude výrobce dodávat po menších baleních. Od firmy Moderna dorazí v květnu 354 000 dávek. V Praze přitom musela tento týden některá očkovací centra kvůli nedostatku vakcíny podávání této látky pozastavit.

Vakcíny od firmy Johnson & Johnson má Česko dostat 170 000 dávek a 28 000 plánuje dodat firma AstraZeneca. Obě tyto vakcíny mají směřovat hlavně do ordinací praktických lékařů. U nich se chce nechat očkovat zhruba půl milionu Čechů. Dosud bylo ve všech 3600 zapojených ordinacích podáno asi 375 000 dávek.

Od pondělí se mohou k očkování proti covidu-19 nově hlásit i lidé mladší 55 let, kteří pečují o nemocné. Od 3. května do 15. června se budou moci k očkování registrovat také akademičtí pracovníci vysokých škol. Ministr školství Robert Plaga o tom dnes informoval rektory vysokých škol v dopise, který má ČTK k dispozici.

Školám docházejí testy

Ministerstvo školství řeší problémy s dodávkami testů na koronavirus pro povinné testování ve školách. Správa státních hmotných rezerv vyhlásila další tendr na dodavatele testů, protože předchozí výběrové řízení bylo zrušeno, když ani jeden ze zájemců nesplnil zadávací podmínky. Například zástupci víceletých gymnázií dříve uvedli, že jim testy nevystačí do doby, než dorazí dodávka z nového tendru.

Ministerstvo nyní napsalo školám v dopise, že má v rezervách pro školy 375 000 antigenních testů, které budou rozvezeny na krajská pracoviště Národního pedagogického institutu. Od příštího týdne se už navíc v sedmi krajích nebudou testovat děti ve školkách a v části škol se sníží testování z intervalu dvakrát týdně na jednou týdně. Ministerstvo tak doufá, že nynější zásoby testů vydrží až do výběru nového dodavatele. Úřad chce zároveň znovu požádat vládu o souhlas s finanční podporou PCR testů ve školách.

Od 3. května mají být možné v sedmi krajích, kde je vývoj epidemie lepší, také například sportovní tréninky až 20 dětí. Česká rada dětí a mládeže, která sdružuje stovku organizací, jako je například Junák - český skaut, a v nich statisíce dětí, se pozastavila nad tím, že se při zmírňování opatření počítá se sportovci, ale ne s jinými dětskými organizacemi. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dnes řekla novinářům, že dětské kroužky při domech dětí a mládeže či v organizacích, jako je Junák, budou moci fungovat stejně jako mimoškolní aktivity ve školách. Ministerstvo zdravotnictví se na tom dnes dohodlo se zástupci ministerstva školství.

V květnu se rovněž jako pilotní projekt uskuteční za přítomnosti publika čtyři koncerty festivalu Pražské jaro, včetně zahajovacího koncertu 12. května. Počet diváků bude omezen jen přibližně na 300. „Všichni diváci pilotního projektu musí povinně absolvovat PCR test ve smluvních laboratořích Pražského jara, aby došlo ke spárování jejich vstupenky s výsledkem testu. V průběhu celého pobytu v budově bude povinnost nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95,“ oznámil mluvčí Pražského jara Pavel Trojan.

Nově se rozšíří tzv. ošetřovné kvůli epidemii koronaviru. Budou je moci získat nejen rodiče, ale i další příbuzní, kteří se o děti kvůli zavření škol starají. Počítá s tím novela, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Další novela podepsaná dnes prezidentem pak počítá s tím, že lidé v nařízené karanténě nebo izolaci budou dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně do konce června.