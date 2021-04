Do škol půjdou další děti, 10. května otevřou všechny obchody

Vláda dnes rozhodla o dalším otevírání škol, obchodů, služeb, kulturních institucí a dalších oblastí života, které byly mnoho měsíců uzavřené kvůli epidemii koronaviru.

Žáci se postupně vrací do škol

Po víkendu se budou moci do základních škol vrátit žáci druhého stupně a nižších ročníků víceletých gymnáziích v sedmi krajích, a to Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a v Praze. Týden se budou učit ve škole, týden z domova. Do školek mohou v těchto regionech chodit už všechny děti, nejen předškoláci, otevřou se tam také galerie a muzea. Všechny obchody a služby budou moci otevřít 10. května, a to bez ohledu na vývoj epidemie, rozhodla dnes vláda.

Ve stejný den se mají otevřít zbývající mateřské školy a rotační výuka starších žáků by měla začít i ve zbytku země. Ministerstvo zdravotnictví si ale vymínilo výhradu rozhodnout jinak, pokud by se epidemie v některém regionu ještě zhoršila.

Od pondělí se budou zaměstnanci škol a děti z prvních stupňů ZŠ testovat na covid-19 už jen jednou týdně, žáci druhého stupně po návratu do škol dvakrát. Hrozící nedostatek testů ve školách má prozatím vyřešit 185 000 sad testů na covid-19, které Správa státních hmotných rezerv (SSHR) původně nakoupila pro testování úředníků.

Správa ve středu znovu vypsala zakázku na 5,6 milionu testů do škol. Minulý tendr musela zrušit, žádný ze čtyř zájemců totiž nesplnil podmínky. Ministr školství Robert Plaga novinářům řekl, že po úpravě testovacího schématu by měly testy školám stačit do 17. května, kdy má dorazit první část dodávky z nového tendru. Povinné testování ve firmách má pokračovat do konce června.

Vláda počítá rovněž s návratem všech studentů vysokých škol k praktické výuce, dosud je povolená praxe jen ve zdravotnických či farmaceutických oborech a v posledních ročnících ostatních oborů. Středoškoláci by se mohli do prezenční výuky zapojit nejdříve v druhé polovině května.

Kdy a za jakých podmínek budou moct děti znovu chodit na kroužky a další volnočasové aktivity, má kabinet rozhodnout v pondělí. Zatím jsou s omezeními povolené jen venkovní sporty.

Obchody a služby

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) ještě před rozhodnutím vlády uvedla, že otevření obchodů by nemělo předběhnout další vlnu rozvolnění ve školách. Odborníci také varovali před rychlejším rozvolňováním, než bylo přislíbeno v balíčcích ministerstva zdravotnictví, Ty vycházejí právě z týdenního podílu nových případů na 100 000 obyvatel, který je nyní v celostátním měřítku 146. S první vlnou počítá při celostátním týdenním průměru 100 na 100 000, další pak při 75, 50 a 25 nových případech. U části oblastí, jako jsou školy nebo muzea, galerie a památky, má rozhodovat situace v kraji.

Zbývající služby jako například řemesla se budou podle šesti vládních balíčků rozvolňování moci otevřít 10. května spolu s maloobchodem. Spojí se tak druhý a třetí balíček, řekl po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na čtvrtý balíček nastane čas 17. května, ale jen za předpokladu, že počet nakažených za týden klesne z nynějších 146 pod 75 na 100 000 obyvatel. Kabinet diskutoval i o otevření zahrádek restaurací. „Nakonec ale převážil názor, aby se neuhýbalo od rozvolňovacích balíčků,“ dodal.

Návrat k běžnému životu má pomoci především očkování. Za čtyři měsíce od začátku očkování proti covidu aplikovali zdravotníci v Česku přes tři miliony dávek vakcíny proti covidu. Plně očkovaných je v republice zatím přes 980 000 lidí. V přepočtu na obyvatele má Česká republika podle statistik serveru Our World in Data sedmý nejnižší počet naočkovaných dávek ze států Evropské unie.

V zemi se zatím očkuje čtyřmi vakcínami, které schválila evropská léková agentura. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) už prozkoumal dostupné dokumenty k ruské vakcíně Sputnik V, k posouzení vakcíny ale nestačily.

Epidemie už několik týdnů ustupuje, reprodukční číslo se drží pod hodnotou jedna. Ve středu přibylo 2483 potvrzených případů onemocnění covid-19, oproti stejnému dni minulého týdne to bylo téměř o 16 procent méně. V nemocnicích je poprvé od poloviny října méně než 3000 pacientů s koronavirem. Snížení počtu hospitalizovaných k hranici tří tisíc uváděla dříve vláda jako hlavní parametr pro další uvolňování, nyní se řídí hlavně počtem nových případů na počet obyvatel za poslední týden.

Pro zvládání epidemie je podle expertů klíčové i odhalování nových mutací, které mohou být nakažlivější i smrtelnější. Hygienici v Praze zaznamenali první případ takzvané indické mutace koronaviru, šlo o člověka z Indie. Měl zvýšenou teplotu, bolesti svalů a hlavy. Hygiena dohledává eventuální rizikové kontakty, aby se mutace nepřenesla na další lidi. Podezření na indickou mutaci se už dříve v Česku objevilo v Hradci Králové.