Místo, kde smějí jezdit na kole jen děti

Tohle nemůžeš, na to jsi ještě malej, říkávali nám rodiče. Existuje ale ostrov, kde naopak smějí na kole jezdit jen děti. Dospělí mají smůlu.

To jsou paradoxy: Covid tu nemají, opatření jsou ale zpřísněná

Na Helgolandu nemají aktuálně jediný případ onemocnění covidem, procento naočkovaných tu je srovnatelné s Velkou Británií a nepustí sem nikoho bez testu. Přesto na tomto jediném německém souostroví na otevřeném moři platí od středy zákaz vycházení a další zpřísněná opatření. Má zkrátka smůlu, že spadá pod okres Pinneberg, kde byla opatření zpřísněna kvůli vysokému nárůstu počtu nakažených.

Úřední šiml je prostě neúprosný a výjimky se nepovolují – navzdory tomu, že toto souostroví v Severním moři tvořené dvěma ostrovy (Helgoland a Düne) je vlastně po všech stránkách zvláštní.

Hlavní ostrov Helgoland má na ploše necelého kilometru čtverečního kolem 1500 obyvatel, čili zhruba jako Červenka, Kunžak nebo Želetava. V sezoně (pokud zrovna nezuří koronavirus) sem ještě navíc denně zavítá na tři tisíce turistů. Nejen kvůli nim tu bývá dost těsno, a tak bylo nezbytné tomu přizpůsobit dopravní předpisy. Na míru ostrovům tedy vznikl paragraf 50, který na Helgolandu zakazuje nejen provoz motorových vozidel, ale i jízdních kol.

Na kole ne, na koloběžce ano

Ale jako (skoro) každé pravidlo má i toto výjimku, která logicky platí pro policii, hasiče, záchranáře, lékaře či řemeslníky. Ale zajímavostí je, že platí i pro děti do čtrnácti let, které smějí od května do září drandit po ostrově na kole, jak se jim zlíbí, ovšem až po 17. hodině, kdy odtud turisté odplují (nebo z pohledu ostrovanů by bylo lepší použít termín ‚vypadnou‘) poslední lodí. Od října do dubna pak děti smějí jezdit na bicyklu po celý den, aby nebyly znevýhodněné oproti svým vrstevníkům na pevnině a mohly se naučit na tomto dopravním prostředku jezdit.

Koneckonců – nějak extra velký výběr volnočasových aktivit na malém ostrově zdejší drobotina nemá, a tak by bylo nefér ji připravit i o tu jízdu na kole. Je ovšem třeba dodat, že na kolobrndě se tu může drandit vesele po celý rok. O odrážedlech předpisy nehovoří.

Kolonie terejů na Helgolandu | zdroj: Profimedia

Kilometr čtvereční by se mohl zdát jako celkem obstojný prostor, nicméně cesty tu jsou úzké a velká část území patří pod chráněnou oblast, a tak se zdejší obyvatelé musí o prostor dělit s tuleni, tereji, alkouny a dalším ptactvem. Kdyby se na úzkých cestách měli vedle chodců prohánět i cyklisté nastal by nevídaný chaos.

Právě tady vznikla hymna

Oba ostrovy jsou chráněnou přírodní oblastí a mají k dispozici pět přístavů a letiště. V minulosti patřily Dánsku a od roku 1807 Velké Británii. Britské území takříkajíc za humny ovšem nebylo Němcům po chuti, a tak byly ostrovy v roce 1890 v rámci německo-britské dohody vyměněny za to, že se Německo vzdalo ve prospěch Britů svých nároků na africký Zanzibar, který mu ovšem nikdy nepatřil.

V dubnu 1947 udělali Britové z Helgolandu jednou z největších explozí v dějinách v podstatě měsíční krajinu. Cílem bylo zničit všechny zdejší nacistické podzemní bunkry, zbrojní sklady a vojenská zařízeni. Cvičné nálety tu Britové prováděli až do konce 40. let, Německu Helgoland vrátili až 1. března 1952. V témže roce se sem vrátilo i civilní obyvatelstvo.

A Helgoland má pro Němce i velký symbolický význam. Právě tady v roce 1841 Hoffman von Fallersleben napsal píseň Deutschland, Deutschland über alles, která se později stala státní hymnou (dnes už jen její třetí sloka).