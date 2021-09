V Brně se demonstrovalo proti vládním opatřením, Británie ruší zavádění covidových pasů

V centru Brna dnes lidé protestovali proti vládním opatřením v boji proti šíření koronaviru, zejména proti jakémukoliv omezování dětí ve školách. Britská vláda oznámila, že ukončila plán na zavedení covidových pasů.

Na brněnském Zelném trhu se shromáždily asi tři stovky lidí, mezi nimi řada podporovatelů a kandidátů uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci (TSS) a politické strany Manifest.cz - Pravá Svoboda a Prosperita.

Promluvil také zpěvák Daniel Landa, který přijel se skupinou motorkářů. Ptal se účastníků shromáždění, kdo je připraven bránit ústavu, svou svobodu a práva. Vláda podle něj už nemá lidem „šlapat na krk“.

V úvodu shromáždění hovořil bývalý poslanec ČSSD a nynější kandidát TSS Zdeněk Koudelka. „Covidistickou propagandu“ stavěl v projevu na roveň komunistické a nacistické propagandy, kritizoval také testování dětí ve školách a množství vakcín, které Česko nakoupilo a které podle podle Koudelky není přiměřené počtu obyvatel.

„Nakonec budeme očkovat i psy a kočky,“ řekl v projevu lékař Miroslav Havrda. Lidem v době pandemie doporučil zachovat si rozum, chodit na čerstvý vzduch, zajistit si přísun vitamínů a stopových prvků a v případě potíží vyhledat profesionální pomoc. Testování ve školách vzhledem k nízkým záchytům covid pozitivních dětí označil Havrda za směšnou záležitost za stovky milionů korun.

Na začátku demonstrace se odehrál fyzický konflikt mezi účastníkem shromáždění a dalším mužem, který skončil zakrvácený na zemi. Incident hned na místě začala řešit policie.

Podobný okruh pořadatelů svolal v březnu v Brně shromáždění, které tehdy rozpustil tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Při následném pochodu zasahovali těžkooděnci. Krajský soud v Brně později rozhodl, že rozpuštění demonstrace bylo nezákonné. Městská část Brno-střed podala proti rozsudku kasační stížnost.

V sobotu přibylo v Česku 253 případů nemoci covid-19, což je nejvíce za víkendový den od konce května. Nárůst počtu nakažených byl zhruba o čtvrtinu vyšší než předchozí sobotu. Množství hospitalizovaných s covidem-19 vzrostlo ve srovnání s předešlou sobotou o dvě třetiny na 103. Počet pacientů ve vážném stavu se dokonce oproti minulému týdnu zdvojnásobil na 16. Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od začátku loňského března bylo v zemi potvrzeno asi 1,68 milionu případů nemoci a zemřelo 30 413 lidí s covidem-19. Za posledních sedm dní byla podle ministerstva zaznamenána čtyři úmrtí lidí s covidem-19. Proti nemoci covid-19 jsou lidé v Česku od konce loňského prosince očkováni. Za celou dobu očkování dostali lidé v zemi už zhruba 11,63 milionu dávek vakcín a plně naočkováno bylo 5,84 milionu lidí. Počty očkovaných v posledních týdnech značně poklesly.

Britská vláda vzdala svůj plán na zavedení covidových pasů

Britská vláda ukončila svůj plán na zavedení covidových pasů, jimiž by se lidé prokazovali při vstupu na velké společenské akce nebo do nočních klubů, uvedl dnes britský ministr zdravotnictví Sajid Javid na stanici BBC. Zároveň ale upozornil, že vláda může své rozhodnutí přehodnotit, pokud by se počet případů nákazy koronavirem exponenciálně zvýšil.

Původně plán počítal s tím, že se lidé od konce září budou prokazovat dokladem o prodělání nemoci covid-19, očkování nebo negativním testem při vstupu do zmíněných zařízení.

„Podívali jsme se na to důkladně, a přestože bychom si to měli nechat v záloze jako určitou možnost, s potěšením mohu říct, že nebudeme pokračovat s plánem covidových pasů,“ řekl ministr Javid.

Podle představitelů zábavního průmyslu by šlo o diskriminaci. Za nepřijatelnou zátěž pro podnikatele tyto průkazy označili někteří členové vládní Konzervativní strany. Pro některé Brity je nepřijatelná samotná myšlenka jakýchkoliv osobních dokladů, protože v této zemi nejsou povinné.

Ministr Javid v rozhovoru také uvedl, že už neočekává, že by Británie musela opět zavést uzávěru. Podrobnosti ke zrušení plánu na covidové pasy a k tomu, jak se vláda připravuje na možné zhoršení pandemie během zimních měsíců, představí premiér Boris Johnson v úterý, uvedl Javid. Vláda chce podle Javida také co nejdříve zrušit povinné PCR testy pro cesty do zahraničí.