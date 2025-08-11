V areálu Fakultní nemocnice Olomouc našly útočiště ohrožené ropuchy zelené
11. 8. 2025 – 8:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Několik ropuch zelených, které v Česku patří k silně ohroženým živočišným druhům, se překvapivě zabydlelo mezi pavilony Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc).
Ropuchy neodradil nemocniční ruch a na jaře na sebe upozornily svým typickým zvukovým projevem. Odborníci poté zjistili, že se tyto vzácné žáby v rozlehlém nemocničním areálu úspěšně rozmnožují. ČTK to sdělil Martin Rulík z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Experti odchytili ropuchy zelené v areálu nemocnice letos v květnu a červnu. Nejvíce jich zaznamenali u fontány před budovou dětské kliniky. Celkem zaznamenali 11 samců a dvě samice. Po změření, zvážení a fotografickém zdokumentováni vědci ropuchy vrátili zpět na jejich stanoviště. "Přestože jde o malou populaci, její výskyt je pro nás překvapivě významný. Zaznamenali jsme i vývoj pulců, což znamená, že se zde druh nejen objevuje, ale skutečně rozmnožuje," uvedla Barbora Vrbová z katedry ekologie a životního prostředí.
Ropucha zelená je podle odborníků sice velmi přizpůsobivá, ale zároveň zranitelná. "Její přežívání je možné jen v prostředí, které respektuje její potřeby," podotkla Vrbová. Získaná data budou součástí výzkumu zaměřeného na populační dynamikou tohoto druhu v městském prostředí. Vedení nemocnice si přítomnosti ropuch zelených považuje. "Na první pohled může působit zvláštně, že uprostřed nemocnice s rozkopanými cestami řešíme přežívání několika žab. Ale právě toto je podle mě silný signál, že péče o zdraví nekončí za zdmi budov," řekl ředitel FN Olomouc Roman Havlík.
Nemocnice podle Havlíka přizpůsobí údržbu fontány, která v jarním období slouží ropuchám zeleným jako hlavní rozmnožovací místo "Víme, že v určitém čase je potřeba fontánu nechat přirozeně zarůst. Není to zanedbání péče, ale vědomý krok k ochraně ohroženého druhu," řekl Havlík. Pokud se návštěvníci nemocnice s ropuchou zelenou setkají, odborníci apelují na ohleduplnost. "Je důležité na ni nesahat a nezasahovat do jejího prostředí. Její zpěv může být pro někoho nečekaný, ale právě to je důkaz, že i v centru města má příroda své místo," dodala Vrbová.
Ropuchy zelené jsou typické svým zbarvením, které připomíná vojenské maskování. Jejich zvuk lze přirovnat k ptačímu zpěvu. Tyto žáby vyhledávají městské betonové nádrže, fontány a jezírka.
FN Olomouc je největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji. Má 66 pracovišť, zhruba 1200 lůžek a na konci roku 2023 evidovala 4681 zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců. Ročně ambulantně ošetří více než milion pacientů a na svých lůžkových odděleních hospitalizuje přes 50.000 lidí. Lékaři FN Olomouc ročně provedou přibližně 34.000 operací.