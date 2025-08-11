Urazil se? Zeman nepřišel Krampolovi na pohřeb: "Ego a ješitnost," reaguje organizátor
11. 8. 2025 – 7:45 | Magazín | BS
Exprezident Zeman měl nejdřív zájem, pak najednou otočil čelem vzad.
Bývalý prezident Miloš Zeman údajně jevil značný zájem přijít na pohřeb Jiřího Krampola.
Pak ale provedl otočku a najednou už přijít nechtěl. Svedl to na znechucení nedůstojnými tahanicemi, jak informoval Blesk.
Organizátor Tomáš Zajíc to ale považuje za výmluvu a důvod Zemanovy absence vidí jinde: Když se Zeman dozvěděl, že by se musel spokojit s rolí pouhého hosta a nikdo by ho nenechal pronášet projevy, prý se prostě urazil a na truc zůstal doma.
Nejdřív se totiž na veřejnost dostala zpráva, že Zeman přijde a pronese projev u rakve. To ale Zajíc vzápětí popřel.
„Se mnou o tom absolutně nikdo nemluvil. Někdo někde vydal, že tam bude mluvit pan Zeman, což jsem odmítl, že tam mluvit nebude. Ale pozvali jsme ho, ať klidně přijde, ale ať tam nemluví, že by si to Jirka ani nepřál, udělat z toho nějaký politický pohřeb,“ uvedl.
„Pan Zeman se asi urazil, takže napsal, že na pohřeb nepřijde. Ale takových ješitných lidí, je to ego a ješitnost, byla spousta,“ dodal organizátor.
Někteří lidé se prý také cítili uraženi, protože nedostali osobní pozvánku.
„My veřejně pozvali úplně všechny. Na Instagramu u mě tu pozvánku vidělo dva a půl milionu lidí. Kdokoli byl zvaný. Celý showbyznys, prostě lidi, kteří ho milovali. Mohl tam kdokoliv a hlavně jsem nechtěl žádná exkluzivní práva pro vybraná média,“ komentuje to Zajíc.
Na pohřeb mimochodem nedorazila ani slavná Jiřina Bohdalová. Prý ze stejného důvodu, jaký uvedl Zeman: „Nepůjdu tam, jsem z toho otrávená, co se kolem toho řešení pohřbu seběhlo,“ prohlásila herečka.