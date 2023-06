Už ve starých Pompejích zřejmě baštili pizzu. Nebo něco, co tak alespoň vypadalo

Je to pizza? Není to pizza? Každopádně to tenhle oblíbený italský pokrm připomíná, i když tradiční ingredience na něm experti hledali marně.

Archeologové našli v Pompejích fresku, která zobrazuje pokrm, jenž mohl být předchůdcem dnešní italské pizzy. Sýr a rajčata ale na nástěnné malbě chybí. Dva tisíce let stará freska byla odhalena na stěně domu, k němuž přiléhala pekárna. Ta byla částečně odkryta v 19. století a v lednu tam byly obnoveny vykopávky, uvedlo italské ministerstvo kultury. V pracovních prostorách u pece byly v minulých týdnech nalezeny kostry tří lidí. Magazín Jak jídlo chudiny dobylo svět Antický přístav Pompeje, který leží nedaleko Neapole, zničila před téměř 2000 lety erupce sopky Vesuv spolu s římskými městy Herculaneum, Stabie a Oplontis. Obyvatele zastihla katastrofa na konci srpna roku 79 nepřipravené a mnoho z nich poté zatuhlý popel věrně zachytil v posledních okamžicích života. Vrstva popela nakonec místy dosáhla až šesti metrů. Na fresce je vidět stříbrný tác, na němž leží placka podobná pizze, která je doplněna ovocem, jako jsou například granátová jablka nebo datle. Na tácu rovněž stojí pohár s červeným vínem. „To, co je zachyceno na stěně starověkého domu v Pompejích, může být vzdálený předchůdce tohoto moderního pokrmu,“ uvedli archeologové v dnešním prohlášení. Předpokládá se, že freska zobrazuje odkazuje na pohoštění nabízené podle řecké tradice hostům ještě před Římany. Archeologický park Pompeje, který je rovněž památkou UNESCO, je po římském Koloseu druhou turisty nejnavštěvovanější památkou v Itálii. Mohlo by vás zajímat Už starověcí Egypťané znali její kouzlo! Pizza, pokrm bohatých i chudých

