Útěk jak z Willyho Wonky. Vězeň se dostal ven bizarním způsobem

16. 7. 2025 – 10:27 | Zpravodajství | Alex Vávra

Z věznice na jihovýchodě Francie utekl vězeň způsobem, který šokoval celou zemi – schoval se do pytle na prádlo a nechal se vyvézt na vozíku. Skandál odhalil hlubokou krizi francouzského vězeňství, které čelí přeplněnosti, útokům gangů i kolapsu bezpečnostních opatření.

Zní to jako scéna z béčkového akčního filmu. Mladý vězeň se schová do pytle na špinavé prádlo, nechá se vyvézt z věznice a na celé dlouhé hodiny zmizí z dohledu dozorců i bezpečnostních kamer. Ve Francii se to ale stalo skutečností. Elyazid A., dvacetiletý muž přezdívaný „Joker“ nebo také „Vyrovnávač“, využil zcela neuvěřitelné díry v systému věznice Lyon-Corbas a zmizel bez povšimnutí. V pytli. Na vozíku. Před očima všech.

Podle oficiálních informací vězeň uprchl v pátek poté, co využil propuštění svého spoluvězně. Právě on měl pytel s ukrytým Elyazidem vyvézt z věznice jako součást osobních věcí. Dozorci si jeho zmizení nevšimli celých 24 hodin. Až v sobotu jim začalo být nápadné, že jeden z vězňů chybí. V tu chvíli už byl Joker dávno pryč.

Zadržen byl až v pondělí ráno, když vylezl ze sklepa ve vesnici asi 25 kilometrů od Lyonu. Policie stále pátrá po jeho komplici a francouzské úřady na všech úrovních teď horečně vyšetřují, jak se taková věc mohla stát. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin nařídil interní audit věznice, státní zastupitelství v Lyonu zahájilo trestní šetření a případ převzala i centrální správa vězeňské služby. Přesto všechno zůstává základní otázka nezodpovězená: Jak se může stát, že někdo uteče z moderní věznice v pytli na prádlo – a nikdo si toho nevšimne?

zdroj: Profimedia.cz

Když věznice praskají ve švech a kartely si dělají, co chtějí

Odpověď je možná prostší – a děsivější – než se zdá. Francouzský vězeňský systém je v naprostém rozkladu. Věznice Lyon-Corbas byla navržena pro 678 vězňů. Aktuálně jich tam sedí přes 1 200. V celé Francii je 85 000 vězňů, přestože celková kapacita je jen 63 000 míst. Tisíce vězňů tak žijí ve stísněných a často nevyhovujících podmínkách, které připomínají spíše detenční tábory než zařízení evropského státu 21. století.

Podle zprávy Rady Evropy z roku 2024 má Francie třetí nejhorší míru přeplněnosti věznic v EU – hůře je na tom už jen Kypr a Rumunsko. Vězeňská služba navíc čelí kritickému nedostatku personálu. Chybí minimálně 5 000 dozorců. Vězni jsou přesouváni, cely se plní hned, jak se některá uvolní, a zmatek ve vedení i běžném provozu je ideálním podhoubím pro korupci, pašování a útěky.

A není to jen o přelidnění. Francouzské věznice se stávají frontovou linií války mezi státem a drogovými kartely. V dubnu došlo k sérii útoků na několik věznic. Před branami zařízení v Toulonu se střílelo z automatických zbraní, hořela auta, vandalové útočili na služební byty dozorců. Média mluvila o „vyhlášení války“ ze strany mafie, která reagovala na nová opatření proti pašerákům a zpřísnění podmínek pro tzv. vězeňské bossy – vůdce zločineckých skupin, kteří z vězení dál řídí své sítě.

Francie staví nové věznice, ale realita je neúprosná

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že situaci řeší. Plánuje výstavbu nových vysoce střežených zařízení pro nejnebezpečnější vězně a slibuje zlepšení podmínek i navýšení personálu. Jenže vězeňská realita se mění rychleji než byrokratické tabulky. Jak přiznal i šéf vězeňské služby Sébastien Cauwel, útěk Elyazida A. není jen výjimkou, ale „důsledkem řady vážných a nepřijatelných selhání“. Útěk v pytli na prádlo je sice extrémní, ale podle Cauwela ilustruje „lidské, nikoli technické selhání“ systému.

Nejde ale jen o selhání. Jde o systém, který ztratil kontrolu nad vlastním fungováním. Když vězeň zmizí a nikdo si toho nevšimne celý den, když drogové gangy střílí po věznicích, když chybí tisíce dozorců, a když na 678 míst připadá 1 220 lidí – pak pytel na špinavé prádlo není jen absurdním prostředkem útěku. Je to symbolem zhrouceného systému. Francouzské věznice se staly časovanou bombou. A tikání se zrychluje.