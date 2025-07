Z moře až k srdci: Vzkaz v lahvi spojil dva světy po třinácti letech

16. 7. 2025 – 11:41 | Zpravodajství | Alex Vávra

Láhev s vzkazem, hozená do moře během romantického pikniku na Newfoundlandu, se po třinácti letech objevila na irském pobřeží. Co začalo jako nevinné gesto mladého páru, přerostlo v dojemný příběh o lásce, která přečkala čas, oceán i náhodu.

V září roku 2012 si Anita a Brad, mladý pár z kanadského Newfoundlandu, naplánovali jednodenní výlet na ostrov Bell. Byl to běžný den pro dva zamilované – piknik, láhev vína, krásný výhled na oceán. Jenže na závěr se rozhodli udělat něco, co ani jeden z nich netušil, že jim o třináct let později navždy změní život.

Po večeři napsali krátký dopis: „Dnes jsme si užili večeři, tuto láhev vína a jeden druhého na okraji ostrova.“ Připojili své telefonní číslo a jednoduchou výzvu: „Prosím, zavolejte nám.“ Vzkaz vložili do modré skleněné láhve od vína a Brad, tehdy nováček u Královské kanadské jízdní policie, ji hodil do zálivu Conception. Netušil, jestli přeletěla skály, ani jestli dopluje dál než pár desítek metrů. Láhev se ale vydala na neuvěřitelnou cestu, která trvala více než deset let.

Když se příroda spojí s romantikou

O 13 let později, 7. července, během ekologické akce na jihozápadě Irska, objevili Kate a John Gayovi láhev vyplavenou v zátoce Scraggane na poloostrově Maharees. Při úklidu pobřeží ji našli spolu s dalšími členy místního ochranářského spolku Maharees Heritage and Conservation. Když láhev rozbili a přečetli vzkaz, byli dojatí. Připili na zdraví neznámých milenců a okamžitě se pokusili kontaktovat číslo z dopisu. Telefon však nikdo nezvedal. Rozhodli se proto zveřejnit příběh na facebookové stránce svého spolku a doufat, že se ozve někdo, kdo autory pozná. Příspěvek se rychle začal šířit a do několika hodin se dostal až zpět do Kanady. Přátelé Anity a Brada, dnes už manželů se třemi dětmi, jim poslali zprávu: vaše láhev doputovala do Irska.

„Bylo to šílené,“ popsal Brad. „Byl pondělí večer, právě jsem ukládal našeho nejmladšího syna, když mi začal nepřetržitě pípat telefon. To se běžně nestává. A pak jsem z vedlejší místnosti slyšel Anitu, jak se směje. Její telefon dělal to samé. Vyšel jsem ven a ona mi řekla: ‚Tohle nebudeš věřit.‘“

zdroj: Profimedia.cz

Dnes je Anita zdravotní sestra a Brad právě odešel do důchodu po službě u RCMP. Vzali se v roce 2016, čtyři roky po onom osudovém pikniku. Vychovávají dvě dospívající děti a jedno mladší.

„Tehdy jsme byli dva mladí lidé, co se milují,“ řekl Brad v rozhovoru pro irský rozhlas. „Teď jsme dva starší lidé, co se pořád milují. A jsme šťastní, že ten příběh mohl znovu ožít. Díky tomu jsme poznali nové přátele a doufáme, že se brzy podíváme do Irska osobně.“

Příběh obletěl nejen Kanadu a Irsko, ale inspiroval i další. Podle Marthy Farrell z Maharees Conservation Association se po zveřejnění příběhu ozvali další lidé s vlastními zážitky se vzkazy v lahvi. „Lidé si zase připomněli, jak silná může být obyčejná lidská touha po spojení – i když ji pošlete přes oceán,“ řekla Farrell. Láhev s krátkým vzkazem urazila tisíce kilometrů, přežila roky v moři, počasí i kameny. Ale nakonec si našla cestu zpět ke svým autorům. Ukázala, že romantika ještě nevymřela – a že když pošlete lásku po vlnách, možná se vám jednou vrátí.