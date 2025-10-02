Utajená svatba? Drsňák z klece Muradov do toho tajně praštil s hvězdou Love Islandu
2. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Svůdná kráska z reality show si měla říct osudové ano s drsným válečníkem. A nikdo o tom nevěděl.
Kdyby se psaly učebnice, jak utajit svatbu, aby člověk unikl ne úplně žádané pozornosti veřejnosti či novinářů, hvězda Love Islandu Sabina Karásková by se svým nejspíš už manželem, zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem, mohli figurovat na titulní straně.
S drobnou hvězdičkou, protože svatbu jako takovou nejspíš nakonec neutajili, jen prosákla na veřejnost několik dní po samotném obřadu.
A o tom, že se něco chystá, také nikdo nemlžil: Sabina nedávno například sdílela fotky z rozlučky se svobodou, což člověk většinou nedělá, když se nehodlá vdávat.
Sláva a vykročení na společnou životní cestu mělo údajně proběhnout 26. září. Muradov už se Sabinou nachází štěstí před dva roky, svazek tak rozhodně dává smysl.
Na svatbě se prý ukázala i jeho dcera Ruminka, kterou má se svou expřítelkyní, zpěvačkou Monikou Bagárovou.
„Pokud se nic nezměnilo a nerušilo, tak mu tam Monča vezla Ruminku,“ cituje magazín eXtra svůj zdroj, který si nepřál být jmenován.
Je-li to pravda, měla Monika docela napilno: Hned den poté se totiž vdávala i její sestra.
Muradov ani Karásková zatím nic oficiálně nepotvrdili. Ale ani nevyvrátili: „Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat,“ vzkázal zápasník redaktorovi zmíněného magazínu.