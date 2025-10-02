Přípravky na hubnutí? Hvězda Ulice Patricie Solaříková: "Nevěřte tomu a neobjednávejte si ty srágory!"
2. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Půvabná a sympatická herečka z Ulice má jasný názor na všechny magické zkratky ke štíhlé linii.
Svůdná seriálová hvězda Patricie Solaříková vypadá skvěle. O tom, jak si hlídat linii, by mohla psát naučné traktáty, protože její křivky by mohla závidět podstatná část populace.
Patricie sice žádné monografie o zdravé výživě nepíše, ale kdyby ano, je celkem jisté, že hned někde na úvodních stránkách byste se dočetli, co nedělat: Nehledat zkratky a nespoléhat se na chemii.
Herečka má totiž o přípravcích na hubnutí ostrý a velmi jasný názor: „Žádné přípravky na hubnutí! Já už nevím, kam a kolikrát to mám ještě napsat, aby tomu lidé nevěřili a neobjednávali si nějaké srágory na hubnutí,“ psala na sítích nasupeně.
K hartusení ale přidala i návod, co pomůže místo prostředků: „Jóga, procházky se psy, prostě pořád nějaký pohyb, a přerušovaný půst, to jsou věci, které vyhovují mně, a obzvlášť u toho půstu to rozhodně neznamená, že to bude vyhovovat každému. Poslouchejte svoje tělo, to vám nejlépe řekne, co mu sedí. Pro někoho je super makat v posilovně, někdo jede pilates, jiný zase jenom chůze nebo běh,“ vysvětlila.
„Jestli se někomu nelíbí moje stehna, břicho, zadek, prsa nebo herecký výkon, tak je to jeho problém, na to nezapomínejte! Dělejte to jen a jen pro sebe a svoje zdraví,“ dodala.
