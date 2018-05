Ústecká ČSSD je proti vládě s ANO. Foldyna žádá další změny

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Referendum o tom, zda vstoupit do společné vlády s hnutím ANO, vyvolává mezi sociální demokraty neshody. Vedení ústecké krajské organizace dnes vyjádřila nespokojenost s obsazením některých ministerských postů, a proto bude hlasovat proti. Podle místopředsedy strany a děčínského poslance Jaroslava Foldyny by ale mohly toto rozhodnutí změnit úpravy současného programového prohlášení. Stranický rozpor vyvolává i otázka ministerského křesla pro Miroslava Pocheho, jehož nominaci zkritizoval prezident Miloš Zeman.

"Věřím, že jednání povede k tomu, že si situaci vysvětlíme. Nechci mluvit jako Taliban, ten názor vychází z programových věcí," uvedl Foldyna krátce před zahájením stranického grémia. Programový dokument podle něj je možné ještě upravit, i když už v pondělí mají sociální demokraté na jeho základě hlasovat o podpoře koaličního projektu. Myslí si, že posun by mohlo přinést i jednání ústeckých sociálních demokratů s předsedou Janem Hamáčkem, které je svoláno na dnešní večer do Teplic. Zmínil také, že v referendu budou hlasovat členové strany, nikoli krajské či okresní organizace.

Podle krajského předsedy sociálních demokratů Miroslava Andrta potvrdily negativní nálady vůči vládě s hnutím ANO a podporou komunistů tento týden jednotlivé okresy. "Je velká skepse k tomu, jakým stylem a co se vyjednalo a v jakém postavení tam hlavně naše strana dnes figuruje. Myslím si, že jestli se za těchto podmínek referendum spustí, tak předpokládám, že výsledky našeho kraje budou jednoznačně proti tomu angažmá," řekl Andrt. Vnitrostranické referendum ČSSD o vládě začne v pondělí 21. května, potrvá do 14. června.

Oficiální usnesení krajského výkonného výboru k případnému vládnímu angažmá ale ČSSD podle Andrta nemá a bude čekat i na výstupy z dnešního jednání předsednictva.

Vedení zradilo naše návrhy

Podle Foldyny se výhrady týkají především programu budoucího kabinetu a to hlavně podpory strukturálně postižených regionů. "Je vidět, že ty nikdo nepřipravoval a nikdo to nekonzultoval. Přitom my jsme jim nabízeli opravdu poměrně věcně zpracované doplňky z programu Restart. To se tam vůbec neobjevilo," doplnil Foldyna.

Místopředsedovi strany také vadí, jaké resorty by ČSSD měla obsadit. Sociálním demokratům má připadnout zahraničí, vnitro, práce, zemědělství a kultura. "Já si nejsem jistý, že by kultura a ministerstvo zahraničí byly nějakým velkým přínosem pro volební program a prosazování věcí sociální demokracie," řekl.

Oba politici potvrdili, že za současných podmínek je vyloučené, že by se členkou kabinetu stala šéfka krajské tripartity Nekolová. "Ve chvíli, kdy něco kritizujete a nedůvěřujete tomuto projektu, tak jsme se i s paní Nekolovou dohodli, že tuhle nabídku, která pak byla upřesněna tento týden od pana předsedy (Jana) Hamáčka, tak jsme na ni prostě nereflektovali," dodal Andrt.

Problém se Zemanem a Pochem

Prezident Miloš Zeman nemá podle části užšího vedení ČSSD mluvit do nominací ministrů. Odmítají stáhnout kandidaturu Miroslava Pocheho na funkci ministra zahraničních věcí. Podobný názor před novináři při příchodu na jednání politického grémia ČSSD vyslovili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a senátor Petr Vícha. Ten zopakoval svůj nesouhlas s tím, aby ČSSD do koalice s hnutím ANO vstoupila.

ČSSD by podle koaliční dohody s hnutím ANO měla v nové vládě obsadit pět ministerských křesel, jedním z nich je post ministra zahraničí. Podle neoficiálních informací je kandidátem Poche. Zeman ve čtvrtek novinářům řekl, že by jeho nominaci neakceptoval. S předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem prezident o jménech jednal ve čtvrtek dopoledne v Ostravě.

"Předpokládám, že se včera (ve čtvrtek) pan Hamáček nebyl ptát pana prezidenta na souhlas, jestli může navrhnout nějaká jména na post ministrů, ale že ho byl pouze seznámit s těmi jmény," řekl novinářům při příchodu do sídla ČSSD Chvojka. Prezident podle něj může nejmenovat pouze někoho, kdo nemá čistý trestní rejstřík nebo je spojen s nějakou kauzou. Na otázku, zda by tedy ČSSD neměla Zemanovi ustoupit, Chvojka odpověděl, že to je otázka na Hamáčka. "Já si myslím, že by neměl stahovat jméno pana Pocheho, měl by si trvat na svém," řekl.

Zemana se naopak zastal místopředseda strany Jaroslav Foldyna. Ke jménům ministrů se podle něj v minulosti vyjadřovali i prezidenti Václav Havel a Václav Klaus. "Je to naprosto identické, prezidenti se vždycky vyjadřovali, tak i Miloš Zeman se vyjadřuje k jednotlivým jménům," řekl.

Vícha zopakoval, že sociálnědemokratičtí senátoři odmítají vstup do vlády. Strana by podle něj měla zůstat v opozici. Vstup do vlády i její odmítnutí jsou podle něj ale nyní v obou případech špatné. "Teď už je každé řešení špatné," podotkl. ČSSD podle něj do dalšího kola vyjednávání vůbec neměla jít. Na výsledek referenda je zvědavý.