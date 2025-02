"Nevěděla jsem, co to gesto znamená." Hajlující influencerka musí zaplatit mastnou pokutu

Myslíte, že někdo neví, co to je a co znamená hajlování? Influencerka Hana Gelnarová se nás snaží přesvědčit, že ano.

Vloni v srpnu bylo na sociálních sítích influencerky a bojovnice MMA (nečekejte nicméně kariéru v UFC či jakékoliv jiné alespoň rámcově relevantní lize, slečna se bije v Clash of the Stars) Hany Gelnarové chvíli k vidění mírně znepokojivé video: Hvězdička společně s partou kumpánů předváděla typický nacistický pozdrav, tedy hajlování. Aby byla show kompletní, k videu ještě hrála nacistická pochodová píseň, na obrazovce v pozadí byla vidět německá vlajka a železný kříž, tedy nacistické vyznamenání a jeden z kamarádů rovnou i provolával "sieg heil". Za extempore se na influencerku samozřejmě snesla očekávatelná kritika a Gelnarová se pak honem jala kát se slzami v očích. A rovnou připojila zřejmě nejstupidnější výmluvu v historii výmluv: „Přidala jsem se k ostatním, jela jsem si tam mažoretky a vojáčky. Bohužel jsem tady to gesto neznala, můžete si myslet, že jsem hloupá, že neznám věci jako hajlování.“ Tak určitě. Tím ale věc nekončí – nakonec se dostala až před soud, kde by v krajním případě hrozilo i vězení. K němu ale nakonec nejspíš nedojde. Gelnarová přiznala vinu a její právník navrhl, že by influencerka výměnou za zastavení stíhání mohla poslat 30 tisíc na účet určený obětem trestných činů. Soudce Dalibor Zecha vyhověl, ale částku zvýšil na 50 tisíc. Pokud je Gelnarová do několika dní opravdu pošle, kauza bude u konce. A vlastně dobře. Nakonec by stejně nejspíš dostala podmínku a takhle aspoň třeba konečně alespoň někomu nějak pomůže. Byť ne dobrovolně.