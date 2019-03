USA varují Německo: Kývnete Huawei a můžete zapomenout na pomoc v tajných službách

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Příští týden spustí Německo aukci frekvencí na 5G sítě. Jejich výstavba je celosvětově kontroverzní téma kvůli firmě Huawei. Tu řada západních zemí podezírá ze špionáže ve prospěch čínské vlády a v jejích technologiích vidí bezpečnostní riziko. Německá vláda zatím vůči Huawei vystupovala opatrně. USA teď ale Berlínu dvakrát po sobě vzkázaly, ať s touto firmou raději nepočítá, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

Pokud nakonec německá vláda kývne Huawei na účast v budování 5G sítí, omezí Američané spolupráci s Německem na poli tajných služeb. Takové je stručné poselství dopisu, který minulý týden poslal velvyslanec USA v Berlíně Richard Grenell německému ministrovi hospodářství Peteru Altmeierovi.

Tento týden následovala druhá hrozba. Pokud by si Německo vybralo pro 5G sítě Huawei, NATO by prý už nemohlo komunikovat s německými kolegy tak jako doposud, řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě, americký generál Curtis Scaparotti. "Pro armádu by to byl problém," citoval Scaparottiho výrok z amerického Kongresu německý deník Die Welt.

Důvody jsou podle Američanů v obou případech stejné: komunikace spojenců musí probíhat výhradně po zabezpečených kanálech s prověřenou technologií.

Hluší a slepí

Německo je na bezpečnostní spolupráci s USA závislé. Informace amerických zpravodajců pomáhají předcházet teroristickým útokům i na německé půdě a podobné je to i ve vojenské sféře, tedy v rámci spolupráce v NATO.

Německý deník Süddeutsche Zeitung v této souvislosti připomněl výrok bývalého ministra vnitra Thomase de Maizièra, který prohlásil, že bez Američanů jsou Němci "hluší a slepí".

Spojené státy v čele s prezidentem Donaldem Trumpem jsou momentálně v obchodní válce s Čínou. Pro německý export je ale Čína klíčový trh – a Američané zase klíčový spojenec.

Berlín se zatím v kauze Huawei odmítal postavit přímo proti čínské firmě, zatímco například český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal proti používání technologií Huawei i další čínské firmy ZTE jasné varování.

Zdrženlivé bylo zatím i sousední Rakousko. Tam příslušný ministr dopravy a infrastruktury Norbert Hofer také odmítl vyloučit z výstavby 5G sítí předem jakoukoli firmu. Rakousko už má první vlnu dražby frekvencí pro sítě páté generace za sebou.

I rakouská vláda ale dostala – zatím neoficiální – varování od americké strany před účastí Huawei na výstavbě 5G sítí, jak zjistil rakouský deník Der Standard.

Mělo to jít elegantně

Německo dostaly americké pohrůžky omezením spolupráce v tajných službách a v rámci NATO do složité situace.

Zatím měli Němci připravenou elegantní variantu, jak se otevřené konfrontaci s čínskými firmami vyhnout. Dodavatelé komponentů pro kritickou státní infrastrukturu by podle vlády museli splnit katalog bezpečnostních kritérií. Kdo neprojde, nemá šanci, ať je z Evropy, nebo z Číny.

Odpověď na americký dopis Berlín teprve chystá. Cílem je najít řešení, které neomezí zpravodajskou výměnu s Američany ani obchod s Čínou.

Tuhle strategii shrnul Patrick Sensburg z vládní strany CDU, člen kontrolního grémia Bundestagu, které dohlíží i na práci německých tajných služeb: "Chceme to i to, a věřím, že toho nakonec taky dosáhneme, protože je to nejlepší pro obě strany," řekl Sensburg ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu Deutschlandfunk.

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky