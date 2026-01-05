USA to se získáním Grónska myslí vážně, upozornila dánská premiérka
5. 1. 2026 – 17:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zájem amerického prezidenta Donalda Trumpa o převzetí Grónska je myšlen vážně.
Upozornila na to dnes podle agentury Reuters dánská premiérka Mette Frederiksenová. Připomněla, že Dánsko a Grónsko jeho ambici odmítly.
Trump v neděli, den po americké vojenské intervenci ve Venezuele, znovu zopakoval, že Spojené státy potřebují Grónsko. Fredriksenová ještě tentýž den prohlásila, že taková vyjádření jsou nesmyslná a že USA nemají právo anektovat žádnou ze tří částí Dánského království.
"Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko," řekla dnes dánská premiérka veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanici DR.
"Dala jsem jasně najevo, jaký je postoj Dánského království, a Grónsko opakovaně prohlásilo, že nechce být součástí Spojených států," zdůraznila Frederiksenová. "Pokud Spojené státy zaútočí na jinou zemi NATO, bude konec všemu," dodala.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen předtím podle místní rozhlasové a televizní společnost KNR vyzval ke klidu, neboť údajně není důvod k panice. Grónští politici opakovaně zdůrazňují, že Grónsko, které je autonomní součástí Dánského království, o své budoucnosti rozhodne samo.
Ostrov obývaný zhruba 56.000 lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
Podporu suverenitě a územní celistvosti Dánska a Grónska dnes vyjádřily mimo jiné Británie, Francie a další evropské země a Evropská komise.
Trump v neděli v rozhovoru pro časopis The Atlantic řekl: "Grónsko rozhodně potřebujeme. Potřebujeme ho pro obranu." Své plány na získání Grónska, při nichž v minulosti nevylučoval ani nasazení vojenské síly, již dříve zdůvodňoval národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má strategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím.