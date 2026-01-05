Švýcarsko zmrazilo veškerý majetek Madura a jeho spolupracovníků v této zemi
5. 1. 2026 – 18:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Švýcarská vláda rozhodla s okamžitou platností zmrazit veškerý majetek venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho spolupracovníků, pokud je uložen v této alpské konfederaci.
Informovala o tom agentura AFP s tím, že Bern rozhodnutí zdůvodnil snahou zabránit odlivu tohoto majetku. Madura se v sobotu v Caracasu zmocnilo americké komando a odvezlo ho do Spojených států, kde se bude zodpovídat mimo jiné z drogových deliktů.
"Pokud budoucí soudní řízení odhalí, že tyto finanční prostředky byly nabyty nezákonně, Švýcarsko bude usilovat, aby z nich měl prospěch venezuelský lid," prohlásila švýcarská vláda. Ta rovněž uvedla, že nynější krok doplňuje existující sankce, které Švýcarsko od roku 2018 uvalilo na Venezuelu.
Podle Reuters je švýcarské rozhodnutí platné po dobu následujících čtyř let a netýká se současných členů venezuelské vlády.
Madura nepovažují Spojené státy za legitimního prezidenta a jeho únos, který podle kritiků porušil mezinárodní právo i Chartu OSN, označují jako zadržení či zatčení.
Podobně jako Švýcarsko uvalila sankce na Venezuelu také Evropská unie. Vlastní sankce zavedly i Spojené státy, které v rámci těchto opatření zmrazily majetky venezuelské centrální banky a státních firem. V Británii se Madurův režim neúspěšně pokoušel získat venezuelské zlato v hodnotě jedné miliardy dolarů, které má v úschově britská centrální banka. Tuto snahu definitivně zablokoval v červenci 2022 vrchní soud v Londýně.