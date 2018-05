Úřad žádá vrácení dotace na Čapí hnízdo. Firma z Agrofertu dostala lhůtu 30 dní

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Úřad Regionální rady regionu Střední Čechy oznámil, že příjemce dotace na projekt Čapí hnízdo má možnost do 4. května dobrovolně vrátit získané peníze. Původní příjemce sporné dotace již ale neexistuje, jeho nástupcem je společnost Imoba z holdingu Agrofert. Na úhradu má od přijetí výzvy poslané 4. května lhůtu 30 dní.

"Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zaslal 4. května 2018 nástupnické společnosti původního příjemce dotace na realizaci projektu 'Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo' výzvu k dobrovolnému vrácení dotace," uvedl úřad v tiskové zprávě. Jeho mluvčí Klára Fronková potvrdila, že výzva byla odeslána společnosti Imoba.

Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka řekl, že společnost výzvu obdržela. "Zabývají se jí právníci a projedná ji představenstvo společnosti Imoba. Následně se k ní vyjádříme," uvedl mluvčí. Koncern však trvá na tom, že dotace byla čerpána v souladu se zákonem. "Což v minulosti potvrdilo i několik kontrol různých úřadů včetně ROP," uzavřel mluvčí. Agrofert kvůli Babišově vládnímu angažmá patří od loňska do svěřenského fondu, který premiér musel založit, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů.

Úřad Regionální rady regionu Střední Čechy v minulosti řešil, zda s příjemcem dotace zahájit správní řízení. Mělo by formu daňové kontroly, při níž probíhá dokazování, uvedl už dřív ředitel úřadu Kamil Munia. Dnes řekl, že výzva k vrácení dotace předchází dalším krokům úřadu včetně správního řízení. Tento postup podle něj stanovuje zákon. "My musíme dát nejprve příjemci možnost vrátit dotaci dobrovolně," dodal Munia.

Sedm lidí obviněno z podvodu

Pokud by po správním řízení bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky. Podle nyní platných pravidel se ale penále nevyměřuje. Munia v únoru uvedl, že úřad bude k této věci potřebovat právní výklad. Už dříve se úřad regionální rady přihlásil k případné škodě v rámci trestního řízení.

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Je mezi nimi premiér Babiš i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a jeho dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. v létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.