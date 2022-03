Uprchlíci z Ukrajiny mohou pracovat v Česku bez povolení

Příchozí budou moci získat také novou humanitární dávku 5000 korun na zajištění potřeb a základního vybavení pro začátek života v Česku. Počítá s tím „lex Ukrajina“, který 21. března začíná platit.

Symbolic image of today’s reality

Mural in support of #Ukraine appears on residential building in Prague

Sad-looking girl sits under Ukrainian flag, surrounded by familiar toys from different countries that she is hiding & lovingly protecting

#ClosetheSkyoverUkraine #PutinLies pic.twitter.com/HX3fJkKG0i