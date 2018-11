Univerzita Karlova poprvé odebrala tituly kvůli plagiátorství

11:20

Spojené státy umožní osmi zemím, včetně Japonska, Indie a Jižní Koreje, nakupovat ropu v Íránu i poté, co na tuto zemi Washington teď opět uvalí sankce. S odvoláním na zdroje z administrativy prezidenta Donalda Trumpa to dnes uvedla agentura Bloomberg. Výjimky by měl ministr zahraničí USA Michael Pompeo oznámit ještě v pátek.