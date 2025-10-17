Senioři mají právo na dotace a bonusy, jen o nic neví - pokud si nepřečtou tohle

Jaké příspěvky pro seniory poskytují městské (a obecní) sociální služby
V rámci zákona o sociálních službách má každý senior nárok na základní či odborné sociální poradenství zcela bezplatně. Obce a kraje pak zřizují služby, které pomáhají s každodenními úkony – osobní hygiena, strava, pomoc v domácnosti, asistence, doprava, péče v přirozeném prostředí.
Jedním z nejvýznamnějších nástrojů je příspěvek na péči. Je udělován seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a nemohou zvládat určité životní úkony sami – například osobní hygienu, přesun, oblékání či stravu. Tento příspěvek lze využít tak, že si jeho část necháte přidělit poskytovateli sociální služby (např. pečovatelská služba, domov pro seniory).
Pokud senior nastoupí do domova pro seniory, část úhrady za pobyt může být kryta právě z příspěvku na péči. Podle § 73 zákona o sociálních službách platí, že péče se hradí „ve výši přiznaného příspěvku na péči“.
Dotace, které města využívají – a které mohou zasáhnout do vašeho rozpočtu
Obce a města často získávají dotace na sociální služby a infrastrukturu seniorských zařízení, čímž mohou snížit náklady pro uživatele nebo rozšířit nabídku služeb.
Například hlavní město Praha schválilo v roce 2025 dotace v objemu téměř 874 milionů Kč pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb, aby mohly financovat běžné výdaje či rozvojové projekty služeb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dotační tituly pro rozvoj pobytových i nepobytových sociálních služeb. V některých výzvách je možné získat až 100 % podpory způsobilých výdajů projektu.
Obce také čerpají dotace zaměřené na seniory — např. v rámci programu “Obec přátelská rodině a seniorům” je možné získat prostředky na aktivity podporující komunitní život, pomoc seniorům v obci či vzdělávání v digitálních dovednostech.
V oblasti bydlení pro seniory existují dotační tituly na výstavbu tzv. komunitních domů seniorů či pečovatelských bytů — obce mohou žádat o dotaci až 600 000 Kč na jednu bytovou jednotku pro seniory nad 60 let.
Pokud jako senior nevíte, jak tyto mechanismy využít, může vám ujít desítky až stovky tisíc korun ročně – městské služby ne vždy aktivně informují klienty. Doporučuji:
-
Zjistit na úřadě města / obce, jaké sociální služby poskytují a jaké finanční výhody k nim patří
-
Požádat o příspěvek na péči — pokud splňujete podmínky
-
Zjistit, zda vaše obec čerpá dotační programy pro seniory nebo sociální služby
-
Zeptat se, zda je možné využít dotované projekty bydlení pro seniory
Tímto způsobem vám městské sociální služby přestanou být „jen nákladem“, ale mohou se stát skutečnou pomocí pro vaši peněženku i důstojný život.