Ještě není konec. Meteorologové upřesnili předpověď počasí: Za pár dní přijde ostrý zlom
15. 1. 2026 – 4:00 | Magazín | BS
Zima ještě neřekla své poslední slovo, obleva nejspíš moc dlouho nepotrvá.
Nad Českem momentálně panují teploty okolo nuly a většinou mírně nad ní. Podle dostupných předpovědních modelů ale mírná zima nevydrží a vrátí se pořádné mrazy.
Podle týdenního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu se noční teploty budou držet okolo nuly až do pátku, aby se následně propadly. Stejnou křivku opíšou i denní teploty, jen s několikadenním zpožděním: K nule by se měly vrátit v pondělí 19.1., v úterý (20.1.) a středu (21.1.) už by mělo opět začít mrznout.
I dnes platí výstraha kvůli nebezpečné ledovce, už však jen na malém území: „Riziko tvorby ledovky pomine ve čtvrtek (15. 1.) ráno, kdy budou srážky slábnout, nicméně v části Olomouckého a na východě Pardubického kraje mohou mrznoucí srážky přetrvat až do čtvrtečního odpoledne,“ uvádějí meteorologové.
Od pátku (16.1.) navíc hrozí tvorba námrazy, a to zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny.
Ochlazení v prakticky stejném vzorci očekává i služba AccuWeather: Už o nadcházejícím víkendu by měly začít mrazivé noci, denní teploty je budou následovat o několik dní později.
Podle modelu AccuWeather se mrazivé počasí udrží minimálně do konce měsíce.