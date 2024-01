Šéf FIFA chce rasistům zakázat vstup na fotbal

Maignan, původem z Francouzské Guyany, se stal terčem rasistických nadávek v prvním poločase. Nejprve na to upozornil spoluhráče i rozhodčího a poté na protest odešel do kabin. Utkání, které AC Milán vyhrál 3:2, bylo kvůli tomu na pět minut přerušeno.

Mike Maignan is racially abused by Udinese fans and his AC Milan team walk off the pitch with him. pic.twitter.com/DLOMiVn3my