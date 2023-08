Ukrajina tvrdí, že u Novorossijsku zasáhla ruskou výsadkovou loď

Ukrajina v noci na dnešek při speciální operaci u ruského černomořského přístavu Novorossijsk zasáhla ruskou výsadkovou loď třídy 775 Oleněgorskij Gorňak. Na telegramu to uvedla ukrajinská tajná služba SBU.

O útoku dvou ukrajinských námořních dronů na novorossijskou námořní základnu dříve informovalo ruské ministerstvo obrany, o škodách se však nezmínilo.

„V důsledku útoku má loď Oleněgorskij Gorňak závažně narušený trup a v současné době nemůže provádět své bojové mise,“ píše SBU. Vyjádření ruského ministerstva obrany, podle kterého se ukrajinský útok podařilo odvrátit, označila za falešné. Záběry výsadkové lodi, která se naklání na stranu a je patrně tažená jiným plavidlem, se objevily na ruských i ukrajinských kanálech na telegramu.

V přístavu Novorossijsk, který je jedním z největších v Černém moři, byla dnes brzy ráno podle médií i místních obyvatel slyšet střelba a nejméně jedna exploze. Ruské ministerstvo obrany následně uvedlo, že se na místní námořní základnu pokusily zaútočit dva ukrajinské drony. „Při odražení útoku jsme bezpilotní čluny vizuálně zaměřili a zničili palbou ruských lodí střežících vnější perimetr námořní základny,“ citovaly vyjádření ministerstva ruské agentury. Úřady ruské Krasnodarské oblasti následně uvedly, že si incident nevyžádal žádné oběti ani škody.

Na Krym podle ruského ministerstva obrany dnes ráno zaútočilo celkem 13 dronů, z nichž se deset podařilo sestřelit a tři zneškodnit rušičkami signálu. Ministerstvo uvedlo, že ani při těchto útocích nebyl nikdo zraněn a drony nezpůsobily žádné škody. Tato tvrzení nelze v době aktivního konfliktu nezávisle ověřit.

Rusko už podle Zelenského vyslalo na Ukrajinu nejméně 1961 útočných dronů

Situace na bojišti je složitá, ale ukrajinské ozbrojené síly dominují, uvedl ve čtvrtek večer ve svém pravidelném poselství ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská invazní armáda podle něj vyslala na ukrajinské území už nejméně 1961 dronů Šáhed, které útočí stylem kamikadze.

„Značný počet z nich byl sestřelen. Bohužel ne všechny. Pracujeme na tom, abychom jich sestřelili více: abychom jich sestřelili maximum,“ poznamenal Zelenskyj . Podle něj Kyjev stále usiluje o pořízení více systémů protivzdušné obrany. Rusko začalo proti Ukrajině používat drony íránské výroby Šáhed loni na podzim.

Dnes ukrajinské úřady informovaly o zneškodnění 15 ruských bezpilotních letounů nad Kyjevem, Rusové podle nich útočili osmou noc v řadě. V noci na středu ruská armáda udeřila v Oděské oblasti, přístav Izmajil na Dunaji zaznamenal škody mimo jiné na skladech obilí. Terčem dronových útoků, byť v mnohem menší míře, se v poslední době stala také Moskva, která z nich viní Ukrajinu.

Střety v Černém moři nabraly na intenzitě poté, co Moskva v červenci neprodloužila takzvané obilné dohody. Ty umožňovaly vývoz ukrajinských potravin přes Černé moře.

Zelenskyj se také vyjádřil k bojům na východě a jihu země, kde ukrajinská armáda před několika týdny zahájila protiofenzívu s cílem získat zpět Ruskem okupovaná území. Ukrajinští představitelé hlásí pomalý, ale jistý postup.

„Boje jsou tvrdé, okupanti se ze všech sil snaží nás zastavit. Útoky jsou prudké. Směry na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Marjinku, Avdijivku. Jižní směry. Všude je to složité. Ale bez ohledu na to, co nepřítel dělá, jsou to ukrajinské síly, které dominují,“ uvedl ukrajinský prezident.