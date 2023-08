Aktualizováno: Prezident jmenoval předsedou Ústavního soudu Josefa Baxu

Předsedou Ústavního soudu dnes prezident Petr Pavel jmenoval někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu. Ten od úterý nahradí ve funkci končícího Pavla Rychetského. Do funkce ústavní soudkyně Pavel jmenoval profesorku občanského práva Kateřinu Ronovskou, jejíž nominaci Senát schválil ve středu. Ronovskou zároveň prezident jmenoval místopředsedkyní soudu.

Ústavní soud má mít vedle předsedy také dva místopředsedy, tento post dosud zastával jen soudce Vojtěch Šimíček.

Baxa je ústavním soudcem takřka přesně dva měsíce. V justici působí od roku 1984, mezi roky 1998 a 2002 byl také prvním náměstkem ministrů spravedlnosti Otakara Motejla, Jaroslava Bureše a Pavla Rychetského. Podílel se mimo jiné na přípravě a prosazení velké novely trestního řádu i na tvorbě nového institucionálního a procesního rámce správního soudnictví.

1/2 Ústavní soud získává silného a zkušeného předsedu. Josef Baxa je nezpochybnitelnou autoritou a jedním z největších odborníků na trestní právo. Stál u zrodu Nejvyššího správního soudu, který také patnáct let řídil. pic.twitter.com/AP7opwyCSI — Petr Pavel (@prezidentpavel) August 4, 2023

Předsedou tehdy nově zřízeného Nejvyššího správního soudu Baxu v lednu 2003 jmenoval prezident Václav Havel, ve funkci byl 15 let, poté se stal předsedou jednoho ze senátů NSS. Právě to, jak Baxa vybudoval a vedl NSS, sehrálo podle Pavla velkou roli při rozhodování o novém šéfovi ÚS. Označil jej za jednoho z nejrespektovanějších právníků v zemi, který má zkušenosti nejen z hájení individuálního práva, ale také ze snahy o to, aby státní správa fungovala.

Pavel poděkoval končícímu šéfovi ÚS Rychetskému. Jeho profesní i osobnostní kvality významně ovlivnily celý soud, byl jeho nejviditelnější tváří, řekl. ÚS se v Česku podle prezidenta dlouhodobě těší vysoké autoritě, což je dáno nejenom tím, jaká rozhodnutí přijímá, ale také, jak je odůvodňuje a prezentuje.

Rychetský v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že Baxa podle něj bude skvělým nástupcem. „Myslím, že Josef Baxa v roli člověka, který dokáže stmelit kolektiv a současně uchovat rozdílnost názorů, diskusi a diskurz, bude na svém místě,“ poznamenal.

Kateřina Ronovská | zdroj: Radek Vebr / MAFRA / Profimedia

Ronovská je vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která ji letos v dubnu doporučila na ústavní soudkyni. Od loňského září též zasedá ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Ronovská spolupracuje s řadou českých nadací a dalších organizací neziskové sféry.

Ronovská může být podle Pavla pro ÚS velkým přínosem. Celý život podle něj hájí především soukromé právo, připravuje nové adepty justice, má zkušenosti ze zahraničí a velký přesah, pokud jde o občanskou společnost a neziskové organizace. Ocenil také její bezprostřednost a energii.

1/2 Nová místopředsedkyně Ústavního soudu Kateřina Ronovská přináší na ÚS bezprostřednost, energii, ale i mezinárodní rozhled a zkušenosti s fungováním právních systémů jiných zemí. pic.twitter.com/GSO2DFDFzV — Petr Pavel (@prezidentpavel) August 4, 2023

V patnáctičlenném týmu ústavních soudců bylo dosud volné místo po Vladimíru Sládečkovi, jehož desetileté funkční období skončilo 4. června. V srpnu končí mandát Rychetskému a Ludvíku Davidovi. Prezident Pavel bude muset letos předložit ještě jednoho kandidáta na ústavního soudce vzhledem k tomu, že 26. listopadu skončí mandát Radovana Suchánka. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let, opakování mandátu ústava nezakazuje.

Senát zatím novému prezidentovi schválil všech šest jeho nominantů. V červnu tak Pavel mohl doplnit personálně oslabený ÚS o Baxu, někdejší prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou a ústavního právníka Jana Wintra. Na jmenování čeká místopředsedkyně pražského městského soudu Veronika Křesťanová a bývalý místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr.

Premiér Fiala věří, že ÚS pod Baxovým vedením bude garancí ústavnosti

Premiér Petr Fiala (ODS) věří, že Ústavní soud (ÚS) bude pod vedením Josefa Baxy garancí ústavnosti a bude chránit základní práva a svobody. Končícímu šéfovi Pavlu Rychetskému poděkoval za dlouhodobou práci pro justici i Českou republiku. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) doufá, že Baxa naplní, co avizoval, tedy že se z ÚS nestane aktivistický tvůrce práva, uvedl na sociální síti X, dříve twitter.

V pondělí vyprší mandát předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Děkuji mu za dlouhodobou práci pro justici i pro Českou republiku. Novému předsedovi Josefu Baxovi přeji vše dobré v nové funkci a těším se na spolupráci. Věřím, že Ústavní soud bude pod jeho vedením garancí… — Petr Fiala (@P_Fiala) August 4, 2023

„V pondělí vyprší mandát předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Děkuji mu za dlouhodobou práci pro justici i pro Českou republiku,“ uvedl Fiala. „Novému předsedovi Josefu Baxovi přeji vše dobré v nové funkci a těším se na spolupráci. Věřím, že Ústavní soud bude pod jeho vedením garancí ústavnosti a bude chránit základní práva a svobody,“ dodal.

Podle Blažka bylo Baxovo jmenování předsedou ÚS očekávatelné. Novému šéfovi soudu poblahopřál. „A doufám, že v průběhu výkonu mandátu naplní, co avizoval mj. v Senátu, totiž, že se z Ústavního soudu nestane aktivistický tvůrce práva, tedy jakási nelegitimní ‘třetí komora’ parlamentu ČR,“ poznamenal ministr.

Jmenování @JosefBaxa2 předsedou @usoud_official bylo očekávatelné. Panu Baxovi blahopřeji. A doufám, že v průběhu výkonu mandátu naplní, co avizoval mj. v @SenatCZ, totiž, že se z Ústavního soudu nestane aktivistický tvůrce práva, tedy jakási nelegitimní „třetí komora” Parlamentu… — Pavel Blažek (@blazek_p) August 4, 2023

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) věří, že Rychetského hlas nezmizí z veřejného prostoru. ÚS se podle ní po dlouhá léta těší vysoké důvěře občanů, na čemž má podle ní končící šéf soudu zásluhu. „Josefu Baxovi a Kateřině Ronovské přeji mnoho sil při vedení zásadní demokratické instituce České republiky,“ dodala.

Ústavní soud se po dlouhá léta těší vysoké důvěře občanů. Zásluhu na tom nepochybně má Pavel Rychetský. Pevně věřím, že jeho hlas z veřejného prostoru nezmizí.



Josefu Baxovi a Kateřině Ronovské přeji mnoho sil při vedení zásadní demokratické instituce České republiky. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 4, 2023

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) snad neexistuje důležitější úkol než ochrana ústavnosti, o kterou dbá ÚS. „Josef Baxa je nepochybně důstojným nástupcem Pavla Rychetského v čele téhle instituce. Jemu i Kateřině Ronovské ke jmenování gratuluji. Pavlu Rychetskému chci za dvacetiletou službu v čele ÚS poděkovat,“ uvedl.

Není snad důležitější úkol než ochrana ústavnosti, o kterou dbá Ústavní soud. Josef Baxa je nepochybně důstojným nástupcem Pavla Rychetského v čele téhle instituce. Jemu i Kateřině Ronovské ke jmenování gratuluji. Pavlu Rychetskému chci za dvacetiletou službu v čele ÚS poděkovat. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 4, 2023

Šéf pirátského poslaneckého klubu a místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Jakub Michálek (Piráti) považuje Baxovu volbu za šťastnou. „Uznání má jak ve správním soudnictví, tak v justiční politice. Věřím, že se mu podaří vést Ústavní soud tak dobře jako NSS. A náš Ústavní soud bude i nadále patřit mezi respektované evropské instituce, a hlavně hájit práva občanů, kterým se spravedlnosti nedostalo u obecných soudů,“ poznamenal.