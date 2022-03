Ukrajina, Litva a Polsko plánují společně vyšetřit údajné válečné zločiny Ruska

Země s agenturou společně vyšetří údajné válečné zločiny či zločiny proti lidskosti spáchané na Ukrajině. Státy se dohodly na spolupráci při výměně informací a důkazů, oznámil dnes Eurojust v prohlášení.

„Příslušné vnitrostátní orgány Litvy, Polska a Ukrajiny podepsaly 25. března dohodu o společné vyšetřovací jednotce, která umožní výměnu informací a usnadní vyšetřování válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a dalších stěžejních zločinů,“ uvedl Eurojust v prohlášení.

#Eurojust has supported the setting up of a #JointInvestigationTeam between Lithuania, Poland & Ukraine into alleged core international crimes committed in #Ukraine.



Our Agency will further assist in this process.



Read more about our support:

➡️ https://t.co/EV0FXM3tlS pic.twitter.com/xYtuC4AkuT