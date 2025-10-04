Účast voličů první den voleb byla místy vyšší než 50 procent
4. 10. 2025 – 6:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Místy i více než polovina voličů v Česku odevzdala do pátečního večera hlas ve sněmovních volbách.
Vyplývá to z informací ČTK od volebních komisařů nebo zástupců radnic a hejtmanství. Účast je podle některých komisí vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021. Některým voličům hlasování zkomplikovaly problémy s tzv. eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy. Včera se volební místnosti uzavřely ve 22:00, dnes v sobotu budou otevřené od 08:00 do 14:00.
V hlavním městě třeba v Praze 7 odvolilo k 18:30 asi 37 procent lidí, v Praze 8 to bylo 48 procent, v Praze 9 skoro 48 procent a v Praze 10 téměř 49 procent. V Praze 1 hlasovalo podle údajů k 20:00 zhruba 44,5 procenta voličů a účast v místním referendu činila 28,8 procenta. V Praze 2 byla k 20:00 účast přes 46 procent, v Praze 4 přibližně 50 procent, v Praze 5 skoro 47 procent a v Praze 6 téměř 53 procent. V Praze 12 se účast dostala k 49 procentům kolem 20:00 a v Praze 13 v tu dobu přesáhla 47 procent. V Praze 14 pak ke 20:30 přišlo přes 46 procent voličů.
Ve Středočeském kraji byla k pátečnímu večeru podle komisařů větší účast než minule. Více než polovina voličů dorazila k urnám v Berouně, v Kolíně byla účast před 21:00 asi 49 procent a v Nymburku 48 procent. V porovnání s minulými volbami je to o osm procentních bodů více, uvedla Jaroslava Mejzrová z nymburské radnice. V Benešově byla účast 46 procent a v souběžném referendu o případné demolici bývalých kasáren 34 procent. Kolem 46 procent lidí odvolilo také v Kutné Hoře, v Rakovníku a Kladně 45 procent, v Mladé Boleslavi 44 procent a v Příbrami a Mělníku shodně 43 procent. Potíže s použitím eDokladů byly v kraji dnes podle radnic například na Kutnohorsku či Berounsku.
V Jihomoravském kraji byla účast k 21:00 nad 48 procenty. Nejvíce lidí přišlo k urnám v Hustopečích na Břeclavsku, a to 52,7 procenta. Nejméně - 43,2 procenta - zaznamenala komise z Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku. V Brně dosáhla volební účast 51,6 procenta. Nejvíce lidí, 58 procent, volilo v části Jehnice.
Účast v Pardubickém kraji se před 21:00 pohybovala většinou kolem 40 procent. Na této hodnotě byla v Brněnci na Svitavsku, o pět procentních bodů méně zaznamenala komise v ZŠ Vaňorného ve Vysokém Mýtě. Například v místnosti na pardubickém Gymnáziu Dašická ale dosáhla až 46 procent.
Účast ve stotisícovém Hradci Králové byla před 21:00 na 49 procentech. V Náchodě se pohybovala kolem 46 procent a v Jičíně kolem 48 procent, uvedli mluvčí radnic. Na Trutnovsku podle dat hejtmanství odvolilo asi 45 procent voličů.
V Moravskoslezském kraji před 21:00 k urnám přišlo podle odhadů na 40 procent voličů. ČTK to řekla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu. Mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková uvedla, že stejně jako v ostatních městech a obcích nemohli někteří voliči použít doklad v mobilu, prokázali se proto klasickými občanskými průkazy.
Účast od jedné třetiny až po více než 70 procent před 21:00 zaznamenaly volební místnosti v Plzeňském kraji. Zatímco v některých okrscích v Tachově nebo Domažlicích se pohybovala kolem 30 procent, v Rokycanech to bylo 47 procent a v nejmenší obci kraje, Čilé na Rokycansku s 19 voliči, přesáhla 70 procent. V šumavské Horské Kvildě byla účast 67 procent, řekl Daniel Kaifer z volební komise. Podle Jana Nového z krajského úřadu jsou problémy s eDoklady napříč krajem, hodně lidí ale má v záloze běžný průkaz.
Volební účast na jihu Čech se krátce před 21:00 blížila k 50 procentům. Vysoký zájem potvrdili členové komisí z několika obvodů v kraji, kde se účast pohybovala v rozmezí 45 až 48 procent.
V Libereckém kraji místy na otevření volebních místností čekaly desítky lidí. Dvě hodiny před uzavřením se pak účast pohybovala většinou od 40 do 45 procent. Třeba na ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou už v jednom z okrsků odvolilo skoro 53 procent voličů. V roce 2021 se touto dobou pohybovala účast v kraji až na výjimky pod 40 procenty. Objevovaly se dnes problémy s ověřením eDokladů, zatím všichni voliči v regionu ale měli i plastovou občanku, takže žádného nemusely komise odmítnout.
Účast na Vysočině byla podle komisařů k 21:00 až 40 a více procent. V jihlavském okrsku 36 v ZŠ Evžena Rošického přišlo 44 procent voličů, v 16. okrsku ve Žďáru nad Sázavou dokonce 56 procent. Přes 50 procent voličů už hlasovalo také v Menharticích na Třebíčsku, kde se koná také obecní referendum o stavbě větrných elektráren.
V Olomouckém kraji přesahovala před 21:00 účast 40 procent voličů. Například na ZŠ Zeyerova v Olomouci dosáhla 42 procent. "Ve 14:00 to tady bylo jak fronta na banány, všechny tři úseky byly zaplněny, ale nyní už je klid," uvedl předseda komise z okrsku 41 Zdeněk Machalíček. Na SŠ gastronomie v Přerově účast k 21:00 přesáhla 47 procent a na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově 45 procent voličů. Někteří voliči v regionu se chtěli prokázat eDokladem, ale kvůli výpadku systému se museli prokázat běžnými průkazy.
Na otevření místností čekali lidé ve frontě i v některých městech v Ústeckém kraji, třeba v Děčíně nebo Roudnici nad Labem. Během odpoledne pak přišlo do 18:00 například do ZŠ Mírová v Ústí nad Labem asi 33 procent voličů. Účast na sídlišti v Chanově u Mostu, které patří mezi takzvané vyloučené lokality, byla už v 18:45 vyšší než před čtyřmi lety. Přesto zřejmě bude patřit k nejnižším v regionu. Podle volební komise dorazilo jen přes 12 procent voličů, v roce 2021 to ale bylo 6,6 procenta.
Ve Zlíně činila k 20:15 účast asi 48 procent stejně jako v Uherském Hradišti a v Kroměříži zhruba 50 procent. Ve Vsetíně v tamním největším volebním okrsku v Rokytnici odvolilo zatím skoro 45 procent lidí. ČTK to sdělili zástupci oslovených radnic. Mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek i Dagmar Vacková z uherskohradišťské radnice uvedli odpoledne, že v obou městech měli lidé ve volebních místnostech potíže s využitím eDokladů.
I komise v Karlovarském kraji hlásily účast vyšší než obvykle. Třeba v Karlových Varech byly okrsky, kde se před 21:00 blížila až 50 procentům.