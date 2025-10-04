Dnes je sobota 4. října 2025., Svátek má František
Poslední přání splněno: Jiří Krampol spočinul po boku své milované Haničky

4. 10. 2025 – 6:03 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Slavný herec se odebral k poslednímu odpočinku vedle své drahé manželky.

Poslední rozloučení a de facto pohřeb legendárního herce a baviče Jiřího Krampola sice proběhl před bezmála dvěma měsíci, k důstojnému odpočinku se ale velikán obrazovek odebral až nyní.

Skupina blízkých a přátel uložila urnu s jeho popelem, tam, kam si to přál: Na Olšanské hřbitovy, kde na něj už pět let čekala jeho milovaná čtvrtá manželka Hanička a její rodiče.

U příležitosti malého obřadu a úplně posledního rozloučení se ukázala i Hančina sestra Marie: „S uložením urny jsem samozřejmě souhlasila. Jirka si to tak přál, aby byl s Haničkou,“ uvedla pro eXtra.cz.

„Jsem rád, že to bylo důstojné,“ dodal pak Krampolův vyženěný syn Petr.

Druhý vyženěný syn Martin Krampol byl údajně pozvaný také, ale nedorazil.

Krampolovu urnu nakonec uložil do hrobu Tomáš Zajíc, hercův velký kamarád z posledních let, který zorganizoval i pohřeb.

Nakonec ještě Hančina sestra Marie spolu se Zajícovou kamarádkou Aničkou zazpívali Jirkovi na poslední cestu písničku Lásko, bože lásko.

„Když se vdávala dcera, byli na svatbě i Hanička s Jirkou. Naše maminka tam tuhle písničku krásně zazpívala, tak jsme ji začali zpívat i při různých rodinných setkáních. A nakonec i tady. Byla pro všechny naše blízké, kteří už tu nejsou. Moravské lidové písničky byly u nás nejoblíbenější,“ vysvětlila Marie.

Tagy:
úmrtí pohřeb hrob hrbitov urna herec obřad
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

