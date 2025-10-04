Legendární písničkář Honza Nedvěd ví, koho volit: "Je to nejslušnější politik"
4. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný písničkář nemá pochyby, kdo si zaslouží jeho hlas.
Legendární písničkář Jan Nedvěd by sice koncertoval a vystupoval pořád hrozně rád, ale pokročilý věk je otravná překážka, jak nedávno prozradil v emotivním vzkazu na svých sociálních sítích.
Slavný hudebník proto většinou zůstává v ústraní, odpočívá a hledí si svého, byť stále doufá, že alespoň jedno album se mu ještě vydat podaří.
Občas ale přijde čas na výjimku a je potřeba promluvit: Třeba v období veledůležitých voleb.
Nedvěd je věrný svému favoritovi a jeho hlas má jistý Petr Fiala.
„Když budete hledat nejslušnějšího člověka z politiků a možná jednoho z mála i v téhle zemi, tak to bude pan Fiala,“ uvedl písničkář na Facebooku.
„Už jsem příliš zběhlý v politice. Přece jenom jsem se narodil v roce 1946. A vlastnosti, která se jmenuje slušnost, dávám přednost. Druhá věc je vzdělanost. A třetí věc je, že člověk musí uvnitř toho politika cítit, že mu může věřit. A já panu Fialovi věřím a chtěl bych, aby příští čtyři roky znovu vedl tuhle zem, ať říkají, co chtějí,“ pokračoval.
„Jsme téměř nejlepší v Evropské unii, protože máme nejlevnější benzín. A tak dále. A proto půjdu a hodím panu Fialovi svůj hlas. Mějte se hezky a děkuji vám ještě jednou za všechno,“ zakončil.