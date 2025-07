U Apolináře v noci hořel automat na kávu, hasiči evakuovali i novorozence

19. 7. 2025 – 12:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V pražské porodnici u Apolináře v noci na dnešek hořel na chodbě v přízemí automat na kávu.

Hasiči z budovy evakuovali či zachránili přes 30 lidí včetně novorozenců, spolu se záchranáři je přesunuli do nezasažené části nemocnice. Miminka, jejich rodiče i personál jsou v pořádku, nikdo se nezranil, uvedla na síti X záchranná služba. Poté, co hasiči požár uhasili a zakouřené prostory odvětrali, se rodičky i děti mohly vrátit do svých pokojů ve vyšších patrech budovy, řekla ČTK mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Marie Heřmánková.

Hasiči z několika pražských stanic vyjížděli k Apolináři po třetí hodině ranní. "Ve vestibulu kliniky porodnictví, gynekologie a neonatologie došlo k požáru automatu na kávu. Požár byl uhašen jedním proudem, evakuovalo se 30 osob včetně miminek a dvě osoby jsme zachránili, prostory byly odvětrány. Probíhá vyšetřování příčiny požáru," informovali o zásahu hasiči.

Záchranná služba vyslala do porodnice posádku, inspektora i velkokapacitní vůz pro mimořádné události Fenix. "Ten poskytl 11 maminkám, 14 miminkům, jednomu tatínkovi a šesti členům personálu bezpečné zázemí a také všechny transportoval do nezasaženého křídla nemocnice. Všichni byli v pořádku, bez zranění a úžasně spolupracující," uvedli záchranáři.

V přízemí, kde hořelo, jsou ambulance a pohotovost. Ambulance přes víkend nefungují a pohotovost se přesunula do jiných prostor, uvedla mluvčí nemocnice. "Chodba je poškozená, budeme ji muset opravit," dodala. Hasiči evakuovali přes tři desítky pacientek, jejich novorozených dětí i zaměstnanců hlavně kvůli kouři, který se v budově šířil od hořícího automatu. "Po odvětrání se mohly vrátit do svých pokojů, porodnice funguje, vše se vrací do běžného provozu," řekla dopoledne Heřmánková. Proč začalo hořet, zjišťují policisté a hasiči, škoda zatím nebyla vyčíslena.

Někdejší Královská zemská porodnice v Apolinářské ulici se otevřela v roce 1875, objekt navržený architektem Josefem Hlávkou patří k nejstarším porodnicím v Evropě. Za 150 let se v porodnici narodilo zhruba 660.000 dětí, v současné době v ní přijde na svět asi 3500 dětí ročně. Všeobecná fakultní nemocnice nyní chystá rekonstrukci historické budovy připomínající anglická sídla. Nové prostory potřebuje hlavně oddělení pečující o nedonošené děti, jejichž porody se u Apolináře koncentrují.