Jaderný megaobchod za 420 miliard: Stát zaplatí Korejcům

19. 7. 2025 – 12:15 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Dva nové jaderné bloky v Dukovanech budou nejdražší stavbou v historii Česka. Stát za ně korejské firmě KHNP zaplatí přes 400 miliard korun. Ale značná část smluv zůstává pod černou páskou – tají se termíny, subdodávky i podmínky tendrů. Má se daňový poplatník bát?

Největší kontrakt v historii země. A plný tajemství

Projekt dostavby jaderné elektrárny Dukovany má konečně konkrétní podobu – alespoň na papíře. Státní firma Elektrárna Dukovany II zveřejnila smlouvu s jihokorejským dodavatelem KHNP. Jde o dvě hlavní části: 407 miliard korun na samotnou výstavbu reaktorů a dalších 15 miliard za dodávky jaderného paliva.

Co však veřejnost příliš neuvidí, je detailní obsah. Smlouva je plná začerněných pasáží. Zamlčují se jak přesné termíny dokončení, tak i pasáže o dodavatelském řetězci. Stát ale tvrdí, že si bude chtít pohlídat, kdo se na projektu bude podílet. „Dodavatel je povinen předložit jednotlivé subdodavatele ke schválení vlastníka,“ stojí v dokumentu.

Češi na stavbě? Klidně i víc než 60 %, slibuje ministr

Ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) věří, že české firmy budou hrát zásadní roli. Podle plánu by měly pokrýt až 60 % všech subdodávek – a podle Vlčka může být finální číslo ještě vyšší.

Vlček se tento týden setkal v Jižní Koreji se šéfem KHNP Wangem Ču-ho. Oba si podle svých slov potvrdili, že stavba proběhne podle harmonogramu i rozpočtu. Příští týden bude jejich jednání pokračovat v Praze, kde KHNP představí svůj projekt i zástupcům českého průmyslu.

Přesto platí, že o většině subdodávek se bude rozhodovat formou výběrového řízení. Výjimku má například český dodavatel turbín Doosan Škoda Power. Zbytek čeká standardní tendrové síto.

Reaktory za 420 miliard? Ve skutečnosti možná dvojnásobek

Dva nové bloky by měly vyrůst do roku 2036. Už teď je ale jasné, že cena 420 miliard korun není konečná. Podle analytiků bude muset stát na projekt výrazně půjčit, což může výslednou částku ještě navýšit – možná až na dvojnásobek. A to se ještě čeká na verdikt Evropské komise, která přezkoumává průběh celého tendru.

Jisté je jediné: jde o největší veřejnou zakázku v historii České republiky. A zároveň o jednu z nejvíce hlídaných – alespoň na papíře. Jak to celé dopadne, ukáže až čas. A účet, který jednou zaplatíme.