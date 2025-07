Tyhle profese díky nástupu umělé inteligence zaniknou

Geoffrey Hinton, britsko-kanadský počítačový vědec, který se podílel na vývoji neuronových sítí a bývá označován jako „kmotr umělé inteligence“, znovu varuje před tím, co může přinést rychlý nástup AI technologií. V rozhovoru pro populární podcast Diary of a CEO, odvysílaném 16. června 2025, Hinton otevřeně mluví o riziku masové nezaměstnanosti, zániku celých profesí i o dlouhodobých existenčních hrozbách, které podle něj umělá inteligence představuje. Pokud se AI naučí být lepší než lidé prakticky ve všem, může to podle něj zcela přetvořit pracovní trh i samotné pojetí lidské společnosti.

Hinton upozornil, že některé změny už nejsou otázkou budoucnosti, ale realitou. Umělá inteligence dnes zvládá mnoho běžných kancelářských a rutinních úkolů, a začíná tak vytlačovat čerstvé absolventy z pracovních míst, která dříve sloužila jako odrazový můstek ke kariéře. Zmínil, že pokud by dnes pracoval v call centru, byl by „vyděšený“. Stejně tak se obává o budoucnost právních asistentů, jejichž práce – rešerše, příprava dokumentů, třídění dat – je pro AI snadno uchopitelná. „Aby měl člověk práci, kterou umělá inteligence nedokáže převzít, musí být velmi kvalifikovaný,“ uvedl.

Jeden člověk s AI zastane práci deseti

Častý argument, že AI zruší některé profese, ale zároveň vytvoří nové, Hinton nepovažuje za dostatečný. Naopak poukázal na to, že mnoho nových rolí se zredukuje na spolupráci s AI asistenty – přičemž jeden člověk bude díky těmto nástrojům schopen vykonat práci, kterou dříve musel dělat celý tým. To znamená, že ve firmách dojde ke zmenšování kolektivů a k hromadnému propouštění. Hinton tuto proměnu považuje za bezprostřední hrozbu pro společenskou stabilitu a míru lidské spokojenosti. „I kdyby byl zaveden univerzální základní příjem, lidem bude bez práce chybět pocit smyslu,“ varoval.

Geoffrey Hinton | zdroj: Profimedia.cz

Tato obava se odráží i v aktuálních datech z trhu práce. Zpráva investiční společnosti SignalFire z května 2025 ukázala, že nábor čerstvých absolventů ve velkých technologických firmách, jako jsou Meta nebo Google, klesl mezi lety 2023 a 2024 o 25 %. Zatímco v roce 2023 tvořili čerství absolventi téměř 10 % všech nástupů, o rok později už jen 7 %. Důvodem je podle analytiků právě to, že řadu základních úkolů dnes zvládají automatizované systémy bez nutnosti lidského zásahu.

Přesto existují obory, které by mohly být prozatím relativně bezpečné. Podle Hintona jde hlavně o manuální profese, které vyžadují práci s fyzickými objekty – například instalatéři, elektrikáři nebo technici údržby. „Potrvá ještě dlouho, než bude AI tak dobrá v manipulaci s fyzickými předměty jako lidé,“ řekl Hinton. „Takže sázka na to stát se instalatérem je docela jistá.“ Dalším odvětvím, které by mohlo změny zvládnout, je podle něj zdravotnictví, kde je poptávka stabilně vysoká a zároveň je zde často potřeba lidské empatie a přítomnosti.

Kam až může AI zajít? Otevřená budoucnost i otázky bez odpovědí

Debata o budoucnosti umělé inteligence se však neomezuje jen na pracovní trh. Hinton patří mezi ty, kteří upozorňují i na širší hrozby – například možnost, že se umělá inteligence vymkne kontrole, nebo že bude zneužita autoritářskými režimy, armádami či korporacemi. „Víme, že se budou vyrábět roboti určení k boji,“ řekl Hinton už v minulosti. „A tito roboti rozhodně nebudou automaticky dobří – jejich cílem bude zabíjet.“

Zároveň ale neexistuje shoda mezi odborníky. Jiní výzkumníci tvrdí, že podobné scénáře jsou přehnané, a připomínají, že každá technologická revoluce v historii přinesla jak zánik některých profesí, tak vznik nových. Podle nich bude rozhodující, jak bude AI integrována do společnosti – zda jako nástroj podpory, nebo jako náhrada. V tuto chvíli však nelze s jistotou říct, jaký směr převáží.

Geoffrey Hinton ve svých veřejných vystoupeních nevyzývá k zastavení vývoje AI, ale k větší opatrnosti a zodpovědnosti. Nabádá politiky, firmy i vývojáře, aby změny nepodceňovali a připravovali se na hluboké strukturální proměny společnosti. Co bude za pět, deset nebo třicet let, si dnes ještě neumíme plně představit – ale podle Hintona platí jedno: „Musíme o tom začít mluvit, než bude pozdě.“