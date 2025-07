Dokonalé fotky přímo z mobilu? S těmito 8 aplikacemi zvládnete úpravy jako profesionál

31. 7. 2025

Zachytit okamžik, vdechnout mu náladu, barvu a to všechno jen pomocí pár tahů prstem. Mobilní aplikace dnes umí víc než jen vyhladit pleť nebo rozjasnit úsměv. Jsou to malé digitální laboratoře, ve kterých proměníte běžné snímky v obrazy, co vyprávějí. Představujeme výběr těch nejlepších.

Foťák v mobilu už dávno není jen nástroj pro zaznamenání nákupního seznamu nebo rozvrhu hodin. Pro mnohé z nás se stal cestou k sebevyjádření, způsobem, jak zachytit krásu obyčejných momentů. A pokud fotíme srdcem, chceme, aby naše snímky zářily. Od toho jsou tu chytré aplikace na úpravu fotek- intuitivní, hravé a často překvapivě výkonné. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, které vám pomohou vaše fotky vyladit do posledního pixelu. 1. Snapseed (Android, iOS) zdroj: snapseed.online Klasika od Googlu, která si drží své místo na výsluní už roky. Snapseed zůstává miláčkem nejen amatérských fotografů, ale i těch profesionálnějších. V nabídce najdete: automatickou i ruční korekci expozice, kontrastu a vyvážení bílé,

úpravu perspektivy a horizontu,

nástroj pro lokální úpravy (např. zesvětlení obličeje nebo modré oblohy),

desítky filtrů a efektů- od vintage stylu po dramatické černobílé varianty. Je zdarma, bez reklam a intuitivní. Magazín Léto v zahradě: Ráno patří zálivce, večer klidu a radosti 2. VSCO (Android, iOS) zdroj: vsco.co VSCO je nejen editor, ale i komunitní platforma pro ty, kteří chtějí víc než jen upravit fotku. Co nabízí: stylové a jemné filtry inspirované analogovou fotografií,

možnost upravovat fotky napříč zařízeními (např. iPad a iPhone),

zpětnou vazbu a inspiraci od ostatních uživatelů v rámci sítě VSCO Grid. Základní verze je zdarma, pokročilejší efekty jsou v předplatném VSCO Membership. 3. Photoshop Express-Editor (Android, iOS) zdroj: Adobe Zmenšený, ale překvapivě schopný bratříček legendárního Photoshopu. Hodí se pro rychlé úpravy i pokročilejší efekty: automatické vylepšení expozice a barev,

korekce perspektivy a odstranění šumu,

umělecké překryvy (kapky vody, hvězdy, papír atd.),

vytváření vlastních filtrů. Adobe účet je nutností, ale samotná aplikace je zdarma s možností dokoupit rozšíření. 4. PicsArt (Android, iOS) zdroj: picsart.com PicsArt je něco mezi editorem a hřištěm pro kreativce. A je tu i editor videa! Najdete tu: samolepky, koláže, kreslení do fotek,

„magické efekty“ pro změnu stylu snímku (např. VHS nebo cartoon look),

nástroje pro úpravu selfie- změna barvy vlasů, make-up, bělení zubů,

možnost sdílet své výtvory v komunitě s miliony uživatelů. Ideální pro ty, kdo si chtějí s fotkami hrát a nebojí se trochu odvázat. 5. PhotoDiva (iOS) zdroj: photodiva.net Specialista na portréty. Tahle aplikace promění každou selfie ve výstavní kousek. Pomocí AI zvládá: korekci pleti, odstranění akné a vrásek,

modelaci obličeje (zvětšení rtů, rozjasnění očí),

aplikaci make-upu a změnu barvy vlasů,

výběr z několika stylizací („hladká pleť“, „glamour“, „vintage“ aj.). Uživatelsky přívětivá a s výsledky, které překvapí. 6. PIXLR (Android, iOS) zdroj: pixlr Jednoduchý, ale šikovný editor se silným důrazem na šablony a koláže. Nabízí: desítky efektů, rámečků a textových nástrojů,

rychlou výměnu nebo odstranění pozadí,

možnost upravovat až 50 fotek najednou (v placené verzi),

měsíčně aktualizované šablony. Skvělý pro ty, kdo chtějí vizuálně sladěné a výtvarně zábavné snímky. 7. Fotor (Android, iOS) zdroj: fotor.com Editor vhodný pro kolážisty a tvůrce příběhů na sociálních sítích. Co umí: chytré rozvržení pro koláže,

efekty jako tilt-shift, HDR nebo vintage,

přímé sdílení na Instagram či Facebook,

pořádá i soutěže pro fotografy. Základní funkce zdarma, prémiové efekty v placené verzi Fotor Pro. 8. Lightroom Photo & Video (Android, iOS) zdroj: Adobe A teď srdcovka pro všechny, kdo chtějí z mobilu dostat maximum bez kompromisů. Lightroom je profesionální nástroj, ale přívětivý i pro začátečníky. Hlavní výhody: práce s RAW formáty,

detailní ladění expozice, kontrastu, barev, světel a stínů,

předvolby (presety) pro jednotný styl na celý feed,

synchronizace s desktop verzí přes Adobe Cloud. A pokud si zaplatíte prémiovou verzi, získáte přístup k maskování, selektivním úpravám a léčení nedostatků. Magazín Jak osvěžit interiér s omezeným rozpočtem: 10 osvědčených triků od designéra a dekoratéra Závěrem: Jak vybrat ten pravý editor? Záleží, co od aplikace očekáváte. Chcete jen trochu vylepšit selfie? Sáhněte po PhotoDiva. Milujete koláže? PIXLR nebo Fotor budou vaši parťáci. A pokud toužíte po plné kontrole nad fotkou a chcete růst, Lightroom se vyplatí. Foťte s radostí, tvořte s láskou. Váš mobil je malý kouzelný ateliér, stačí si jen vybrat správný štětec.

