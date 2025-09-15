Tvrdá odplata: Libor Bouček dostal stopku! Může za to pořad u konkurence
15. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Televize se hašteří a nad výsledky trpí pouze diváci.
Oblíbený moderátor Libor Bouček nedávno oslnil v populární soutěži Na lovu, kam se přidal jako jeden z lovců a hned při svém prvním vystoupení nedal soutěžícím šanci díky svým bystrým reakcím a širokým vědomostem.
Problém je, že Na lovu je jeden korunních klenotů TV Nova a Boučkova domácí televize je především Prima, kde moderuje pořady Máme rádi Česko a Inkognito.
Respektive moderoval, chtělo by se říct.
Libor si totiž ještě nedávno pochvaloval, s jakou tolerancí přistoupilo vedení televize k jeho účasti u konkurence, jenže nakonec to vypadá, že se "zrada" na Primě opravdu jen tak neodpouští.
Boučkův pořad Inkognito dostal stopku a natáčení bylo přerušeno.
Oficiálně ne napořád: „Rozhodli jsme se divákům zpestřit čtvrteční večery novými premiérovými díly Ano, šéfe! Inkognito rozhodně nerušíme. Vrátí se na své obvyklé místo,“ tvrdí Zuzana Brzáková z Primy pro Blesk.
Jenže kdy a jak, už nikdo neví. A ačkoliv to nikdo neřekl nahlas, je zkrátka vysoce pravděpodobné, že se jedná o odplatu za porušení loajality.
Boučkovi nicméně stále zůstává populární soutěž Máme rádi Česko...
A vzhledem k tomu, jak skvěle si vedl mezi lovci, možná by se jeho hlavním domovským pořadem mohl jednou stát právě Na lovu. S týmem si totiž očividně sedl a chemie byla skvělá.