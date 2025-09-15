Krutý boj: Jana Adamcová skončila kvůli péči o nemocného manžela sama na prášcích
15. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Každodenní tryzna s nevyléčitelně nemocným manželem se krutě podepsala i na jejím vlastním psychickém stavu.
Jana Adamcová, manželka slavného režiséra Jiřího Adamce, který trpí Alzheimerovou chorobou, si nedávno pochvalovala, že se okolo manžela, se kterým už netvoří romantický pár, pohybuje nová dáma.
V tu chvíli to znělo možná trochu divně, ale je potřeba si uvědomit, že byť se s manželem de facto rozešli, Jana se o něj stále poctivě starala a skutečnost, že trochu péče převezme někdo jiný, proto byla obrovským osvobozením.
Alzheimer nemá lék a režisérův stav se pomalu ale jistě zhoršuje. Péči proto potřebuje každý den a když něco podobného trvá delší dobu, na psychice se to zkrátka a dobře podepisovat začne.
„Před nějakou dobou jsem se ocitla hodně na dně. Ztratila jsem pocit jistoty, která je potřeba, aby byl člověk v klidu,“ svěřila se Blesku.
„Nechtěla jsem potkávat lidi. Nechtěla jsem vůbec být. Pomohly mi medikamenty, léky jsou v té chvíli základ, aby vám pomohly na akutní stav. Ale potom je potřeba žít dál, každý den se probudit, usmívat se a vidět svět pozitivně,“ pokračovala.
Už se ale prý odrazila ode dna, je jí lépe a temné období je snad napořád minulostí.
Opět navíc zmínila, jak moc jí vyhovuje přítomnost manželovy nové přítelkyně Veroniky: „Manželovi pomáhá paní Veronika, která je s ním každý den. Vím, že to bude vypadat zvláštně, ale jsem za ni ráda. Jsem ráda, že tam s ním je, protože je o něj denně postaráno. Věnuje se mu mentálně i fyzicky, snaží se s ním chodit na procházky, luští křížovky.“
„Veronika je manželova přítelkyně a na víc se neptám, jsem ráda, že to funguje a on je spokojený. Určitě je spokojenější, než byl. S Veronikou často komunikuji a leckdy je to snazší než s ním. Tím nechci říct, že bychom se nedohodli, naopak, žádné spory nemáme. Co je potřeba společně vyřídit, to vyřídíme,“ uzavřela.