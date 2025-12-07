Turkovo pondělní jednání s prezidentem komplikují poslancovy zdravotní problémy
7. 12. 2025 – 17:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerský kandidát Motoristů Filip Turek podstupuje podle mluvčí strany Barbory Šťastné vyšetření a intenzivní medikaci.
Kvůli zdravotním problémům, o nichž se dnes v televizních diskusních pořadech zmínili Turkovi spolustraníci, ale není jisté, zda zvládne absolvovat pondělní schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Turek zatím na dotaz ČTK nereagoval. Serveru iDNES sdělil, že vyhlídky na pondělní schůzku nejsou pozitivní a mluví se i o operaci.
"Lékaři dělají maximum," sdělila dnes ČTK mluvčí strany. Pavel se má s Turkem setkat jako s posledním adeptem do společné vlády ANO, SPD a Motoristů. Jeho jmenování ministrem dříve označil kvůli poslancovým kontroverzním výrokům a gestům za málo pravděpodobné. Turek již dříve řekl, že chce hlavě státu své kauzy vysvětlit.
Serveru iDNES sdělil Turek, že se mu ozvalo staré zranění páteře a mluví se i o operaci. "Aktuálně řeší můj zdravotní stav lékaři, vidiny na zítřek (pondělí) nejsou pozitivní,“ napsal serveru kandidát na ministra životního prostředí. "Do pár hodin mi lékař dá vědět, zda se musím z Hradu omluvit," dodal.
Turkovu zdravotní indispozici zmínil v pořadu Partie Terezie Tománkové předseda strany Petr Macinka. Podle něj jeho kolegu několik dní trápí vyhřezlá ploténka. Jeho spolustraník Boris Šťastný řekl v pořadu Otázky Václava Moravce, že Turek je upoután na lůžko.
Čestný prezident Motoristů a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Turek čelí kritice především za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.
Podle Macinky nejsou Turkovy kauzy překážkou pro jeho jmenování ministrem životního prostředí a prezident by jeho odmítáním neměl problematizovat své vztahy s Motoristy. "Uvidíme, jakým způsobem se k nám zachová," uvedl Macinka s dodatkem, že jeho vyjádření není výhrůžkou. Motoristé původně chtěli Turka v čele ministerstva zahraničí, nakonec ale tuto nominaci prohodili s Macinkovou. Motoristé podle Macinky nehledají za Turka ani prozatímní náhradu.
Pavel ve čtvrtek řekl, že občané by měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou trestně stíhaní. Mluvil o jejich definování etikou nebo morálkou. Podle prezidenta by bylo možná užitečné, pokud by se nová vládní koalice obrátila na Ústavní soud s kompetenční žalobou, zda hlava státu musí či nemusí navržené kandidáty na členy vlády jmenovat. Macinka v pátek řekl, že o žalobě neuvažuje, že upřednostňuje dialog.