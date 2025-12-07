Na co zemřel Patrik Hezucký: Manželka prozradila diagnózu
7. 12. 2025 – 15:30 | Magazín | Jiří Rilke
Od zlověstné diagnózy zbývaly slavnému moderátorovi jen měsíce života. I tak ale vůbec nic nevzdával.
Oblíbený moderátor a skvělý bavič Patrik Hezucký opustil tento svět v pátek odpoledne v bolestivě nízkém věku 55 let. Krátký, ale velmi těžký boj s nemocí trval jen několik měsíců a sám Patrik po celou dobu tak pevně věřil, že zvítězí, že se rozhodl nezveřejňovat detaily.
Jak to nakonec dopadlo, už bohužel víme. Vdova Nikola nyní prozradila, co moderátora vlastně trápilo:
„Do 4. září byl svět v pořádku. Smáli jsme se, plánovali, těšili se na každý další den. A pak přišla zpráva, která rozdělí život na ‚před‘ a ‚po‘. Nádor neznámého původu. Zjištěný až ve chvíli, kdy už tiše metastázoval do jater,“ uvedla chmurnou diagnózu na sociální síti.
Patrik si ale však absolutně odmítal připustit, že by bylo zle, a pevně věřil ve vítězství: „Přesto můj milovaný muž bojoval. Statečně. S vírou. Podstoupil agresivní léčbu a až do posledních dnů věřil, že to zvládne. A já jsem věřila s ním,“ píše vdova.
„Dne 5. prosince v 15:10 jeho boj skončil. Byla jsem u něj. A byl tam i jeho nejlepší kamarád Milan,“ pokračuje.
O zlé diagnóze věděli i nejbližší a přátelé, respektovali však Patrikovo přání a nic nezveřejňovali.
„Byla to opravdu mimořádně těžká nemoc. Bohužel šlo o tu nejagresivnější formu, která zkracuje dobu dožití a šanci na uzdravení. V podstatě by se opravdu musel stát obrovský zázrak s velkým Z, aby tu Patrik ještě byl s námi,“ uvedl se smutkem v hlase blízký kamarád Miloš Pokorný pro eXtra.cz.
